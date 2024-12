Der Wuxi Shuofang Airport in China wird als visumfreier 240-Stunden-Transithafen ausgewiesen

WUXI, China, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- China hat seine visumfreie Transitpolitik ausgeweitet und die maximale Aufenthaltsdauer für Ausländer im Land von den bisherigen 72 bzw. 144 Stunden auf 240 Stunden verlängert, wie die National Immigration Administration of China am Dienstag mitteilte. Außerdem wurden 21 Häfen zusätzlich als Einreisehäfen für visumfreie Transitpassagiere zugelassen, darunter auch der Wuxi Shuofang Airport.

Gegenwärtig bietet der Flughafen Wuxi acht internationale Passagierverbindungen, u. a. von und nach Osaka (Japan), Incheon (Südkorea), Nha Trang (Vietnam), Singapur und Bangkok (Thailand), mit durchschnittlich 22 internationalen Flügen pro Tag an.

Laut den neuesten Daten hat die Wuxi Immigration Inspection Station in diesem Jahr mehr als 7.400 ein- und ausgehende Flüge (ein Anstieg von 125 % im Vergleich zum Vorjahr) und mehr als 820.000 Personen (ein Anstieg von 134 % im Vergleich zum Vorjahr) kontrolliert. Die Zahl der Ausländer, die über Wuxi ein- und ausgereist sind, hat sich auf über 91.000 erhöht, was einem Anstieg von 245 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darunter waren mehr als 10.000 Ausländer, die als Transitpassagiere ohne Visum einreisten (16,4 Mal mehr als im Vorjahr), wobei die wichtigsten Einreisegründe der touristische Aufenthalt und der Besuch von Verwandten und Freunden waren.

Zu Beginn dieses Jahres führte Wuxi die „Ten Measures to Facilitate the Entry and Stay of Foreign Nationals in Wuxi“ ein, welche sechs Szenarien umfassen, die Ausländern die Ein- und Ausreise, die Bezahlung, das Arbeiten, das Reisen, den Konsum sowie die Ausbildung und medizinische Versorgung erleichtern.

Nach der formellen Einführung der visumfreien 240-Stunden-Transitregelung wird Wuxi die Zollabfertigungsleistungen weiter verbessern. Dazu gehört die Optimierung des Einreisebereichs und die Abgrenzung der Transitzone für die visafreie Abfertigung. Wuxi organisiert und begleitet den Aufenthalt von Ausländern in China und koordiniert den Übergang zwischen den Visabestimmungen des Hafens und der visafreien Transitregelung. Die Stadt wird die visumfreie 240-Stunden-Transitregelung über verschiedene Kanäle und in verschiedenen Sprachen bekannt machen und bei Unternehmen mit ausländischer Finanzierung, ausländischen Handelskammern, Reisebüros und Fluggesellschaften in Wuxi für die visumfreie Transitpolitik werben. Außerdem wird sie an den Einreisehäfen Servicestationen für Reisende einrichten, um Ausländern bei der Buchung von Sehenswürdigkeiten, der Nutzung von Mobilfunkkarten und beim mobilen Bezahlen behilflich zu sein und das Studieren, Leben und Arbeiten in Wuxi zu erleichtern.

Quelle: Wuxi Immigration Inspection Station