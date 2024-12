EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.11.2024

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli novembri lõpus 10,73 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiasse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund'i NAV 10,86 eurot, kasvades kuuga 0,4%. Fond teenis novembris 84 tuhat eurot puhaskasumit ning alates aasta algusest on fond teeninud puhaskasumit 808 tuhat eurot (eelmisel aastal samal ajal 30 tuhat eurot).

Detsembri alguses investeeris fond pea 70 tuhat eurot institutsionaalsetele investoritele suunatud usaldusfondi EfTEN Special Opportunities Fund, mis finantseerib kortermaja ja bürookompleksi arendusprojekte Vilniuses. Bürookompleksi finantseeringu tähtaeg on 48 kuud ning kortermajal 42 kuud. Mõlema laenu intressimäär on üle 12%. See on EfTEN United Property Fund'i teine investeering antud fondi. Kokku investeerib EfTEN United Property Fund sellesse fondi kuni 300 tuhat eurot (ca 1,2% fondi omakapitalist), millest tänaseks on pea kolmandik investeeritud.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund'i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/







