Kitron: Ledende forsvarsprodusent tildeler Kitron ordre for leveranser til den amerikanske hæren

(2024-12-19) Ordren har en årlig verdi på over 5 millioner dollar, med en potensiell forlengelse av programmet i ytterligere to år.

Ordren gjelder spesialtilpasset elektronikk for den amerikanske hæren og allierte styrker. Produksjonen vil finne sted ved Kitrons amerikanske anlegg i Windber, PA, og leveransene forventes å starte i midten av 2025.

– Vi er veldig glade for å kunne melde om dette videreførte samarbeidet med vår langsiktige partner og våre fortsatte bidrag til dette viktige programmet. Dette bekrefter Kitrons tidligere kommunikasjon om økt etterspørsel innen markedssektoren Forsvar og Luftfart, sier Gary Tarallo, adm. direktør for Kitrons amerikanske virksomhet. – Når vi legger dette programmet på toppen av en allerede imponerende portefølje av forsvarsprogrammer, er det en stor anerkjennelse for Kitron USA.

