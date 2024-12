EXEL Industries : résultats annuels 2023–2024

Résultats annuels 2023–2024



Maintien du chiffre d'affaires avec des marges en recul

EXEL Industries a réussi à maintenir son chiffre d’affaires à 1,1 milliard d’euros , en progression de 0,5 % , montrant la résilience de son modèle dans un contexte économique plus difficile.

, , montrant la résilience de son modèle dans un contexte économique plus difficile. Le Groupe affiche un EBITDA récurrent , à 87,4 millions d’euros , et une marge de 7,9 % , après un quatrième trimestre en retrait par rapport à 2022–2023.

, , et une , après un quatrième trimestre en retrait par rapport à 2022–2023. Le résultat net ressort à 31,2 millions d’euros , affecté par un résultat exceptionnel et un résultat financier négatifs.

, affecté par un résultat exceptionnel et un résultat financier négatifs. Le versement d’un dividende de 1,15 € par action sera proposé à l’Assemblée générale du 4 février 2025.

par action sera proposé à l’Assemblée générale du 4 février 2025. La dette nette, hors IFRS 16, est restée stable, malgré des investissements soutenus pendant l’exercice.





Résultats annuels

(du 1er octobre 2023

au 30 septembre 2024)



2022–2023

(en millions d’euros) 2023–2024

(en millions d’euros) S1 S2 Annuel S1 S2 Annuel CHIFFRE D’AFFAIRES



483,1 611,2 1 094,3 492,7 606,6 1 099,3 EBITDA RÉCURRENT*



29,0 64,8 93,8 30,5 56,8 87,4 En % du chiffre d’affaires



6,0 % 10,6 % 8,6 % 6,2 % 9,4 % 7,9 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT



15,8 51,0 66,8 16,0 40,4 56,4 En % du chiffre d’affaires 3,3 % 8,3 % 6,1 % 3,3 % 6,7 % 5,1 % Éléments exceptionnels 0,1 3,8 3,9 - 1,5 0,1 - 1,4 Résultat financier - 8,3 - 1,8 - 10,1 - 6,4 - 5,7 - 12,1 Impôt et mise en équivalence - 3,4 - 14,7 - 18,1 - 3,4 - 8,4 - 11,8 RÉSULTAT NET 4,2 38,3 42,5 4,7 26,5 31,2 En % du chiffre d’affaires 0,9 % 6,3 % 3,9 % 0,9 % 4,4 % 2,8 % ENDETTEMENT FINANCIER NET - - - 117,3 - - - 127,9 ENDETTEMENT FINANCIER NET HORS IFRS 16 - - - 98,5 - - - 99,1

Chiffre d’affaires annuel

2023–2024

Chiffre d'affaires annuel

(octobre 2023–septembre 2024))



2022–2023 2023–2024 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 525,2 503,3 - 21,9 - 4,2 % - 16,5 - 3,1 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



158,6 170,0 + 11,3 + 7,1 % + 13,1 + 8,3 % LOISIRS



143,6 134,8 - 8,9 - 6,2 % - 16,9 - 11,8 % INDUSTRIE



266,8 291,3 + 24,4 + 9,1 % + 28,3 + 10,6 % Groupe EXEL Industries 1 094,3 1 099,3 + 5,0 + 0,5 % + 8.0 + 0,7 %

*tptc : à taux de change et périmètre constants

Résultats financiers

L’EBITDA récurrent est en léger recul à 87,4 millions d’euros – soit 7,9 % du chiffre d’affaires Groupe, contre 93,8 millions d’euros ou 8,6 % des ventes en 2022–2023.

Les activités d’arrachage de betterave et d’industrie ont progressé et ont compensé les baisses de volumes dans la pulvérisation agricole et les loisirs.

La structure de coûts a été affectée par l’inflation salariale, l’intégration de Devaux et la poursuite du projet ERP dans l’industrie.

Le résultat net est en recul à 31,2 millions d’euros, comparé à celui de l’exercice 2022–2023 à 42,5 millions d’euros, affecté par le repli de l’EBITDA ainsi que par les éléments suivants :

Un résultat exceptionnel négatif de -1,4 millions d’euros, réalisé en quasi-totalité sur le premier semestre, qui comprend principalement l’effet des restructurations menées dans l’arrachage de betteraves, compensées partiellement par des plus-values de cessions d’immobilisations.

Un résultat financier négatif de -12,1 millions d’euros, constitué de la charge de la dette pour -8,3 millions d’euros et de -3,8 millions d’euros de pertes de change.

Bilan

L’endettement financier net (EFN) hors IFRS 16 ressort à 99,1 millions d’euros au 30 septembre 2024, stable par rapport à 98,5 millions d’euros en 2023. La dette IFRS16 est en hausse de 10 millions d’euros, sans impact à court terme, à la suite de la prise en compte obligatoire des baux locatifs.

Le Groupe a continué d’investir dans le renouvellement et la modernisation de ses usines. Un chantier majeur de modernisation de son usine de Stains en France (industrie) a été lancé sur l’exercice et continuera en 2024–2025 pour un coût total de 20 millions d’euros.

Enfin, EXEL Industries a renouvelé plusieurs lignes de financement, de façon à couvrir ses besoins courants et d’éventuelles acquisitions, ces nouvelles lignes étant systématiquement indexées à des critères RSE.

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 4 février 2025 la distribution d’un dividende de 1,15 € par action, correspondant à 25 % du résultat net consolidé.

Processus d’audit

Le Comité d’audit du Groupe s’est réuni le 17 décembre 2024.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 18 décembre 2024 et a arrêté les comptes annuels et consolidés d’EXEL Industries au 30 septembre 2024.

Les procédures de certification des comptes annuels et consolidés ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d’émission par les commissaires aux comptes du Groupe.

Perspectives 2025

PULVÉRISATION AGRICOLE





Après deux années exceptionnelles, l'activité retrouve une saisonnalité normale. Le niveau des entrées en commande a significativement baissé sur les 12 derniers mois, engageant à une certaine prudence pour la suite de l’exercice. Les marchés, actuellement en repli, montrent quelques signes de reprise en Europe du Nord et en Europe de l’Est. Les capacités de production seront ajustées pour s'adapter au niveau d'activité actuel, et une vigilance sera maintenue sur l'évolution des coûts.

ARRACHAGE DE BETTERAVES



Les cours du sucre se sont maintenus à des niveaux élevés et ont soutenu la vente de machines. En 2025, la priorité sera donnée au développement de l’après-vente, avec d’une part une offre de services enrichie et, d’autre part, le renforcement des ventes de pièces détachées. Par ailleurs, le Groupe poursuit son ancrage en Amérique du Nord.

LOISIRS Le marché de l’arrosage a connu trois années consécutives de baisse conjoncturelle, mais le Groupe a légèrement augmenté ses parts de marché. Les stocks limités chez les distributeurs devraient conduire à une présaison meilleure que l’an passé. Le marché du nautique reste difficile, avec des stocks distributeurs toujours élevés. L’année 2025 marquera le lancement du Wauquiez 55, au salon nautique de Düsseldorf.





INDUSTRIE



L’activité devrait rester solide en 2025, particulièrement en Amérique du Nord. 2025 sera aussi une année d’investissements avec la poursuite des travaux de l’usine de Stains et la préparation de la migration de l’ERP. Le Groupe poursuit le développement de ses gammes, en augmentant la part de PVC recyclé dans ses tuyaux.







Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries





« EXEL Industries a maintenu son chiffre d'affaires cette année, démontrant ainsi sa résilience et sa capacité à s'adapter. Nous continuons à investir dans le développement de nos gammes produits et la modernisation de nos outils de production. Pour l'année à venir, le Groupe reste attentif à l'évolution de ses activités, notamment dans la pulvérisation agricole, et continuera à ajuster ses capacités de production tout en surveillant de près sa structure de coûts. Dans ce contexte, le Groupe mettra un accent particulier sur la réduction du poids de la dette et l’optimisation du BFR, assurant ainsi une gestion financière solide et durable. »

Prochains rendez-vous

28 janvier 2025 , avant bourse : chiffre d’affaires du 1 e r trimestre 2024–2025

, avant bourse : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2024–2025 29 avril 2025, avant bourse : chiffre d’affaires du 2e trimestre 2024–2025

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2023–2024, EXEL Industries réalise 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploie 3 814 personnes dans 33 pays sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

