CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. JOULUKUUTA 2024 KLO 15.40

Cargotec Oyj:n hallitus päätti uusista avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinohjelmista

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uusien osakepohjaisten kannustinohjelmien perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Ohjelmat sisältävät suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman (”PSP”) yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille sekä rajoitettujen osakkeiden ohjelman (”RSP”) täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten.

Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma.

Suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksona on kalenterivuodet 2025-2027. Ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2028. Suoritusmittari, jonka toteutumisen perusteella mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, on yhtiön osakekohtainen tulos (EPS).

Suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman piiriin kuuluun noin 70 valittua yhtiön avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Jos ohjelmalle asetettu suoritusmittari saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 90 000 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeina maksettavan palkkion lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisäksi Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta rajoitettujen osakkeiden ohjelmasta kalenterivuosille 2025–2027. Ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille yhtiön avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ohjelma koostuu kalenterivuodet 2025-2027 käsittävästä rajoitusjaksosta, minkä jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan keväällä 2028.

Ohjelmasta maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 10 000 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeina maksettavan palkkion lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Kullekin osallistujalle osakkeina määritetyn ansaintamahdollisuuden ohella ohjelmien nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä maksukatolla.

Cargotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Laura Salminen, johtaja, palkitseminen ja suorituksen johtaminen, puh. 050 401 4462

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670





