Bunzl Canada est certifiée « Great Place to Work »

Trust Index des employées établit Bunzl Canada comme un lieu de travail canadien exceptionnel

BURLINGTON, Ontario, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est ravie d'annoncer qu'elle a obtenu la certification Great Place to Work, qui reconnaît les employeurs qui dépassent les normes de satisfaction des employés par rapport aux lieux de travail canadiens typiques. Bunzl Canada a réussi à cultiver un environnement de travail dynamique, plein de possibilités d'apprentissage, de camaraderie et d'une approche de la croissance et du succès basée sur le travail d'équipe. Elle attribue cette réussite à l'importance qu'elle accorde au développement des talents, à la diversité et à sa culture d'entreprise.

La certification Great Place to Work™ distingue les employeurs qui créent une expérience exceptionnelle pour les employés et une culture d'entreprise positive et inclusive. La certification comprend l'enquête Trust Index™ auprès des employés qui fournit une analyse approfondie des forces et des opportunités de la culture de l'entreprise grâce aux commentaires sincères des employés sur sa culture de travail. Cela indique le niveau de confiance que les employés ont avec la direction, et leur satisfaction globale à travailler chez Bunzl et leur équipe.

« Nous avons travaillé dur dans toutes nos entreprises au Canada pour créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et partage notre engagement à fournir un service d'excellence à nos clients », a déclaré le président de Bunzl Canada, John Howlett. « Il s'agit notamment d'investir beaucoup de temps et d'efforts pour améliorer nos activités, la façon dont nous les réalisons et la manière dont nous communiquons avec nos employés. »

L'approche de Bunzl Canada, qui consiste à donner la priorité à ses employés, reflète les valeurs de l'organisation Bunzl à l'échelle mondiale, en particulier la conviction que des employés motivés se traduisent par des clients satisfaits.

La certification Great Place to Work™ est une accréditation qui démontre qu'une entreprise est un employeur de choix tout en l'aidant à devenir encore un meilleur lieu de travail grâce à la deuxième étape du processus : la production de rapports, l'analyse et l'identification d'opportunités d'amélioration continue. Le programme est aligné sur les investissements mondiaux de Bunzl dans le développement des talents, la santé et le bien-être des employés, la diversité, l'équité et l'inclusion, et les programmes de durabilité en Amérique du Nord et dans le monde entier.

« Favoriser une culture d'entreprise accueillante et encourageante est une priorité absolue pour Bunzl Canada. Nous sommes ravis que les commentaires de nos employés confirment que nous avons réussi à le faire », a déclaré Jenny Lawson, directrice des ressources humaines.

Bunzl Canada continue d'améliorer sa capacité à créer de la valeur pour ses clients grâce à une main-d'œuvre qualifiée et très engagée. La société a mis en œuvre un large éventail d'initiatives pour renforcer sa position d'employeur de choix, notamment un nouveau programme de communication avec les employés, l'introduction de plusieurs nouveaux programmes de formation des employés et d'événements de développement, ainsi que son initiative de durabilité sociale menée par les employés et la société, BUNZL POUR MIEUX FAIRE.

« Le succès de Bunzl repose sur le dévouement, l'engagement et le travail exceptionnel que nos collaborateurs accomplissent chaque jour pour nos clients », a déclaré M. Howlett. « Rien n'est plus important pour moi que de veiller à la poursuite de l'excellent travail que nous accomplissons, à la création d'une culture d'entreprise positive et inclusive, à la valorisation de la diversité, à la reconnaissance et au soutien du potentiel individuel, ainsi qu'à la célébration et à la récompense des réussites. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner quotidiennement de manière optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage d'un approvisionnement mondial, de l'innovation en matière de produits et d'une échelle nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie des catégories de produits. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège se trouve à St. Louis (Mo), est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et de sous-traitance dont le siège se trouve à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à d'autres utilisateurs.

