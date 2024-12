Capgemini SE : Réduction du nombre d'actions au capital

Relations investisseurs:

Vincent Biraud

Tél.: 01 47 54 50 87

E-mail: vincent.biraud@capgemini.com

Réduction du nombre d’actions au capital de Capgemini



Paris, 19 décembre 2024 – Capgemini annonce que le nombre d’actions composant le capital social de Capgemini SE s’établit désormais à 171 347 471 actions, en baisse de 1 260 642 actions par rapport au 31 décembre 2023 soit 0,7% du capital.

Cette réduction du capital démontre à nouveau la capacité de Capgemini à associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe tout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec une baisse du nombre d’actions en circulation.

La réduction du nombre d’actions au capital résulte pour l’essentiel de (i) la réalisation de l’augmentation de capital liée au 11ème plan d’actionnariat salarié (ESOP) à hauteur de 2,70 millions d’actions (cf. le communiqué du 27 novembre 2024), et (ii) l’annulation de 3,97 millions d’actions auto-détenues. Ces actions annulées avaient été rachetées aux fins de neutralisation de la dilution liée à ce plan ESOP d’une part, et au titre du programme pluriannuel de rachat d’actions d’autre part.

