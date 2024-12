Nanterre, le 19 décembre 2024

VINCI remporte deux contrats d’infrastructures de transport en République tchèque

Réalisation de la section est de la rocade de Prague

Modernisation du nœud ferroviaire de la gare de Česká Třebová

Montant total de 417 millions d'euros en quote-part VINCI

VINCI Construction a remporté deux contrats de construction d’importantes infrastructures de transport pour le compte du ministère des Transports de la République tchèque.

Eurovia CZ et Stavby mostů, filiales tchèques de VINCI Construction, vont réaliser - en groupement avec le groupe autrichien PORR (50/50) - une nouvelle section de la rocade de contournement Est de Prague. D'une longueur de 12,6 km, elle permettra de réduire le trafic de transit dans la capitale. Les travaux, d’un montant total de 385 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient s’achever en 2027. Ils comprennent notamment la réalisation de 19 ponts, deux tunnels, quatre passages à niveau, deux passerelles pour piétons et cyclistes et des barrières acoustiques.

À Česká Třebová (Bohême), le groupement d’entreprises1 mené par Eurovia CZ participera aux travaux de modernisation du nœud ferroviaire de la plus grande gare de fret d'Europe centrale. Les travaux, d’un montant total de 663 millions d’euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient se terminer courant 2032. Ils comprennent, en particulier, la régénération de la voie existante ainsi que l’installation du système de signalisation ferroviaire ETCS (système de contrôle des trains européens). Les matériaux seront transportés par rail pour minimiser l'impact du chantier sur l’environnement.





VINCI Construction est un acteur implanté de longue date en République tchèque, où il a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1,0 milliard d’euros en 2023. Par ailleurs, le groupe VINCI y est également présent à travers VINCI Energies – qui réalise principalement des infrastructures électriques – et VINCI Concessions, titulaire du contrat de partenariat public-privé de l’autoroute D4 (Via Salis).

1 Groupement composé d’Eurovia CZ (34 %), Strabag, Chláděk & Tintěra Pardubice et EŽ Praha.

