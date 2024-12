RUBIS: Rubis nomme Jean-Christian Bergeron Directeur Général de sa branche de Distribution, Rubis Énergie

Paris, le 19 décembre 2024, 17h45

RUBIS NOMME JEAN-CHRISTIAN BERGERON DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SA BRANCHE

DE DISTRIBUTION, RUBIS ÉNERGIE

Rubis annonce la nomination de Jean-Christian Bergeron au poste de Directeur Général de Rubis Énergie, la branche de Distribution d’énergies du Groupe, à compter du 1er janvier 2025. Jean-Christian Bergeron succède à Christian Cochet qui a œuvré pendant 30 ans au développement et aux succès de Rubis Énergie.

Jean-Christian Bergeron a rejoint le Groupe en 2019 en tant que Directeur Général des filiales d’Afrique de l’Est, basé au Kenya. Il y a piloté et mis en œuvre la stratégie de Rubis Énergie, contribuant à l’expansion du Groupe dans cette région clé.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Christian Bergeron aura pour mission principale d'accélérer les ambitions de croissance de Rubis Énergie en identifiant de nouvelles opportunités de marché et en mettant à profit son expertise dans le développement des réseaux de distribution.

À cette occasion, la Gérance de Rubis a déclaré : « Nous souhaitons vivement remercier Christian Cochet qui, depuis plus de 30 ans, a su anticiper les grandes tendances de marché, impulser et concrétiser le développement de Rubis Énergie partout où le Groupe est présent. Il est, avec ses équipes, à l’origine de cette formidable progression que nous avons connue en Afrique et aux Caraïbes. Jean-Christian Bergeron, qui lui succède, saura poursuivre et accélérer la croissance de notre branche de Distribution d’énergies. En effet, son leadership depuis plus de 5 ans contribue au partage d’une vision stratégique et à la mise en place de solutions opérationnelles adaptées à chacun de nos clients. »

Jean-Christian Bergeron possède 34 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière. Il a passé 28 ans au sein de TotalEnergies, où il a occupé des responsabilités en France et à l’international. Il a exercé plusieurs fonctions stratégiques notamment en tant que Directeur Réseau de la branche Marketing et Services, et dans le cadre d’opérations de M&A en Afrique et en Arabie Saoudite. Il a également exercé des responsabilités opérationnelles de direction générale en France, au Pakistan et au Cameroun, et a occupé la fonction de Directeur Opérationnel pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est.

À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis près de 35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions moins décarbonées.

Avec plus de 4 000 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies et de Production d’électricité renouvelable au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

