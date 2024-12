AVIS AUX MÉDIAS : L’Association canadienne de l’immobilier dévoile le calendrier de publication de son rapport statistique mensuel pour 2025

OTTAWA, Ontario, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a dévoilé le calendrier de publication de son rapport statistique mensuel sur les ventes résidentielles et de ses prévisions trimestrielles pour 2025.

Veuillez noter que le rapport statistique de décembre 2024 sera publié le mercredi 15 janvier à 9 h (HE) et que les prévisions trimestrielles les plus récentes seront publiées à 11 h (HE).

Date de publication Document (s) Mercredi 15 janvier 2025 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Mardi 18 février 2025 Rapport statistique mensuel Lundi 17 mars 2025 Rapport statistique mensuel Mardi 15 avril 2025 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Jeudi 15 mai 2025 Rapport statistique mensuel Lundi 16 juin 2025 Rapport statistique mensuel Mardi 15 juillet 2025 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Vendredi 15 août 2025 Rapport statistique mensuel Lundi 15 septembre 2025 Rapport statistique mensuel Mercredi 15 octobre 2025 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Lundi 17 novembre 2025 Rapport statistique mensuel Lundi 15 décembre 2025 Rapport statistique mensuel



À propos de L’Association canadienne de l’immobilier

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca