Epitopea et Genevant Sciences annoncent une entente de collaboration

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique et BÂLE, Suisse, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des immunothérapies à ARN accessibles et prêtes à l’emploi, et Genevant Sciences, un chef de file du domaine de la délivrance d’acides nucléiques qui détient des plateformes d’envergure mondiale et une gamme vaste et robuste de brevets de nanoparticules lipidiques (NPL) en expansion, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente de collaboration et de concession non exclusive de licence concernant le développement de nouvelles immunothérapies à ARNm-NPL ciblant des antigènes spécifiques à la tumeur exprimés de façon aberrante (aeTSA) brevetés par Epitopea, appelés CryptigensMC, pour une indication en oncologie qui n’a pas encore été dévoilée.

« Chez Epitopea, nous continuons d’accélérer nos plans de développement clinique à court terme pour nos immunothérapies à ARN de nouvelle génération, ciblées et prêtes à l’emploi; ces immunothérapies permettront, nous en sommes convaincus, de prolonger la réponse clinique chez les patients. L’accès à une technologie de délivrance par NPL de classe mondiale est essentiel pour appuyer notre vision. Genevant est depuis longtemps un chef de file du secteur des NPL et nous sommes ravis de parcourir ensemble le chemin à venir en recherche translationnelle », a déclaré Alan Rigby, président-directeur général d’Epitopea.

« Notre technologie de NPL éprouvée en clinique et l’expérience acquise sur plusieurs décennies dans ce domaine font de nous le partenaire tout indiqué pour les entreprises qui se consacrent aux immunothérapies novatrices à ARN, a précisé James Heyes, conseiller scientifique en chef de Genevant Sciences. Nous sommes enchantés de collaborer avec l’équipe d’Epitopea et de soutenir sa mission de prolonger la réponse clinique chez les patients atteints d’un cancer. »

En vertu de l’entente conclue, Genevant concède à Epitopea une licence mondiale non exclusive pour une technologie de NPL de Genevant en particulier, afin de développer des immunothérapies à ARN ciblant les TSA CryptigenMC d’Epitopea pour une indication en oncologie qui n’a pas encore été dévoilée. Genevant pourrait recevoir jusqu’à 123,5 millions de dollars par produit en paiement initial et paiements conditionnels à l’atteinte d’étapes ainsi que des redevances progressives correspondant à un chiffre unique moyen à élevé pour les ventes futures de produits.

À propos d’Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des immunothérapies à ARN accessibles et prêtes à l’emploi pour prendre en charge les cancers difficiles à traiter en ciblant une nouvelle classe d’antigènes spécifiques aux tumeurs encore inexploités et appelés TSA CryptigenMC, qu’ont en commun de nombreux patients atteints du même type de tumeur.

L’entreprise a créé une vaste bibliothèque de TSA CryptigenMC novateurs, découverts grâce à sa plateforme brevetée CryptoMapMC qui met à profit l’immunopeptidomique, la génomique et la bio-informatique pour isoler des antigènes spécifiques à la tumeur exprimés de façon aberrante (aeTSA) et cachés à l’intérieur de l’ADN « poubelle » du cancer. Ces TSA CryptigenMC ont été découverts grâce aux recherches des Drs Claude Perreault et Pierre Thibault, à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal.

Epitopea s’appuie sur le soutien d’investisseurs de premier ordre dans le domaine des sciences de la vie, dont Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures. Fondée en 2021, Epitopea est composée de deux sociétés, l’une à Cambridge, au Royaume-Uni, et l’autre à Montréal, au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.epitopea.com/fr et nous suivre sur LinkedIn.

À propos de Genevant Sciences



La société Genevant Sciences est un chef de file du domaine de la délivrance d’acides nucléiques qui détient des plateformes d’envergure mondiale, une gamme vaste et robuste de brevets de nanoparticules lipidiques (NPL) en expansion ainsi qu’une expérience et une expertise acquises sur plusieurs décennies dans le développement et la délivrance d’acides nucléiques. Les chercheurs de Genevant ont ouvert la voie à la délivrance d’acides nucléiques par NPL il y a plus de 20 ans, et la plateforme de Genevant, étudiée pour plus d’une douzaine de candidats médicaments différents et à l’origine du premier et du seul produit à action générale à technologie ARN-NPL homologué (le patisiran), permet un large éventail d’applications de l’ARN, notamment des vaccins, la production de protéines thérapeutiques et l’édition génique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.genevant.com (en anglais).