Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints 2024 eröffnet

PEKING, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das „Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints“ 2024 ist am 18. Dezember im China National Convention Center in Peking eröffnet worden. Das Leitthema des Forums lautet „People's City, Better Future“ (Stadt der Menschen, bessere Zukunft). Das Thema das Jahres 2024 ist „Modernizing for People-Centered Urban Governance“ (Modernisierung für eine bürgernahe Stadtverwaltung).

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das Forum umfasst eine Eröffnungszeremonie und ein Hauptforum, sechs parallele Sitzungen, die Betrachtung von Dokumentationen, „Approaching 12345“ und andere unterstützende Aktivitäten sowie eine Abschlusszeremonie.

Bei der Eröffnungszeremonie wurden eine Reihe von Ergebnissen des Forums veröffentlicht: Zusammenstellung von Forschungspapieren über die rasche Reaktion auf öffentliche Beschwerden in Peking (2024), Beispiele für Innovationen in der städtischen Verwaltung (2024), ein Evaluierungsbericht über die weltweiten städtischen Hotline-Dienste und die Wirksamkeit der Verwaltung (2024).

Das Forum wird gemeinsam von der Chinese Academy of Social Sciences, der China Media Group (CMG), dem CPC Beijing Municipal Committee und der People's Government of Beijing Municipality veranstaltet. Die internationale wissenschaftliche Zeitschrift „Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice“ (JCPA) wurde als Mitveranstalter des Forums eingeladen.

Quelle: The Organizing Committee of The 2024 Beijing Forum on "Swift Response to Public Complaints"