Apertura del Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints 2024

PECHINO, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il "Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints" 2024 è stato inaugurato il 18 dicembre presso il China National Convention Center di Pechino. Il tema permanente del forum è "People's City, Better Future" (Città delle persone, per un futuro migliore), mentre quello del 2024 è "Modernizing for People-centered Urban Governance" (Modernizzazione per una governance urbana incentrata sulle persone).

L'evento prevede una cerimonia di apertura e un forum principale, sei sessioni che si svolgono in parallelo, la visione di documentari, "Approaching 12345" e altre attività di supporto, per concludersi con una cerimonia di chiusura.

In occasione della cerimonia di apertura sono stati resi noti alcuni risultati del forum: Raccolta di documenti sulla tempestività della risposta ai reclami pubblici a Pechino (2024); Casi di innovazione nella governance urbana (2024); Report di valutazione sui servizi della linea telefonica delle città in tutto il mondo e sull'efficacia della governance (2024).

Il forum è co-sponsorizzato dalla Chinese Academy of Social Sciences, dal China Media Group (CMG), dal CPC Beijing Municipal Committee e dal People's Government of Beijing Municipality. Come co-organizzatrice del forum, è stata invitata la rivista accademica internazionale "Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice" (JCPA).

Fonte: The Organizing Committee of The 2024 Beijing Forum on "Swift Response to Public Complaints"