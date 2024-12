Hepsor ASi 2025. aasta finantskalender

2025. aastal plaanib Hepsor AS avalikustada konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:

19. veebruar 2025 2024. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne 23. aprill 2025 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 30. aprill 2025 2025. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne 30. juuli 2025 2025. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne 29. oktoober 2025 2025. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne









Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee













