Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

20.12.2024 klo 8.30

Sakari Järvelä on nimitetty Aktian talous- ja rahoitusjohtajaksi

KTM Sakari Järvelä on nimitetty Aktian talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) ja Aktian johtoryhmän jäseneksi. Sakari Järvelällä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus pääasiassa pankki- ja rahoitusalan johtotehtävistä. Järvelä on taloushallinnon, raportoinnin ja strategisen talousjohtamisen vahva osaaja, ja hän on toiminut viimeksi talousjohtajana kiinteistösijoitusyhtiö Citycon Oyj:ssä. Hänellä on myös laajaa pankkiliiketoiminnan ja varainhoidon kokemusta SEB:stä ja Nordeasta.

– Minulla on ilo toivottaa Sakari Järvelä tervetulleeksi Aktian johtoryhmään. Sakari hallitsee vaativat taloushallinnon prosessit, ja hänellä on lisäksi vahva finanssialan kokemus. Sakarin johtamistaidot ja vahva tiimihenkisyys tekevät hänestä erinomaisen vahvistuksen Aktialle, sanoo Aktian toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen.

Aktian tasehallinnasta vastaava johtaja Karri Varis on toiminut Aktian vt. talous- ja rahoitusjohtajana syksyn 2024 ajan.

– Olemme erittäin kiitollisia Karri Variksen arvokkaasta työstä vt. talous- ja rahoitusjohtajana. Karri on yksi Aktian avainhenkilöistä, ja hänen laaja osaamisensa ja analyyttinen ajattelutapansa ovat olleet ja tulevat olemaan merkittävä tuki Aktialle, Aleksi Lehtonen sanoo.

Sakari Järvelä aloittaa tehtävässään 13.1.2025.

– Aktian vahva varainhoito sekä laaja pankkiliiketoiminnan ja henkivakuutustoiminnan asiantuntemus ovat ainutlaatuinen yhdistelmä markkinoilla. Olen iloinen, että saan liittyä mukaan yhtiön matkalle markkinoiden johtavaksi varainhoitajapankiksi. On hienoa palata finanssialalle ja päästä yhdessä Aktian osaavan henkilöstön kanssa luomaan kestävää ja kannattavaa kasvua asiakkaillemme ja omistajillemme, Sakari Järvelä toteaa.

Nimityksen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa nimitykseen.

Lisätietoja:

