Fusion énergétique : Amplitude et Focused Energy signent un accord de 40 millions de dollars pour développer des lasers révolutionnaires

BORDEAUX, France, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amplitude, leader international des lasers ultrarapides s’associe avec Focused Energy, spécialiste mondial de la fusion laser, pour un partenariat de 40 millions de dollars visant à développer des systèmes de lasers de nouvelle génération. Ces technologies de pointe seront au cœur du projet de Focused Energy pour rendre la fusion inertielle viable à l’échelle industrielle.

Ce programme, soutenu et financé par l’Agence fédérale allemande pour les innovations de rupture (SPRIND), permettra d’installer deux lasers de classe kilojoule dans le tout nouveau centre de développement laser de Focused Energy, situé dans la région de la baie de San Francisco. Avec une cadence de tir inédite – un tir toutes les 60 secondes – ces installations de 40 millions de dollars contribueront à valider la fusion laser directe, un procédé prometteur pour produire une énergie propre, abondante et illimitée.

Amplitude, dont le siège est situé à Pessac près de Bordeaux, bénéficie d'un fort soutien de la région Nouvelle Aquitaine, notamment grâce à la Cité de la Photonique et au pôle de compétitivité deep tech ALPHA-RLH. Ce programme s'appuiera sur une gamme de technologies de l'entreprise et consolidera l'expertise de ses sites à Lisses, Pessac et Antibes.

Une étape clé pour l’énergie de demain

Ce partenariat marque une avancée majeure pour la fusion laser commerciale. Sur la voie de la fusion inertielle, d'autres applications dérivées devraient émerger. Amplitude envisage un avenir où ces avancées seront utilisées dans des domaines tels que les essais non destructifs, permettant d'effectuer l'inspection sans toutefois causer de dommages à la pièce, dans les soins de santé, l'imagerie médicale et divers processus industriels. Ces innovations laser promettent d'apporter des progrès significatifs, en améliorant la qualité des soins médicaux, en augmentant l'efficacité industrielle et en créant un impact positif durable sur la société.

Damien Buet, Président d’Amplitude, souligne : « Nous sommes fiers de contribuer à ce projet visionnaire, qui exploite le meilleur des technologies laser pour répondre aux besoins énergétiques du futur. Il est l’incarnation parfaite de notre raison d’être, « Sparking a Brighter Future with our Laser Solutions », puisque nous serons l’étincelle (spark) qui allume cette source infinie d’énergie. »

Un projet à dimension internationale

Ce projet s’inscrit dans une collaboration transatlantique qui combine l’excellence technologique et l’expertise scientifique européenne et américaine.

Selon Scott Mercer, PDG de Focused Energy : « Il s'agit d'un moment historique sur la voie de la fusion laser commerciale, en s’appuyant sur les travaux révolutionnaires de la National Ignition Facility il y a deux ans. Ces systèmes laser serviront de base technologique à partir de laquelle Focused Energy développera les réseaux laser modulaires nécessaires à une centrale pilote de fusion capable d’approvisionner le réseau en énergie propre. »

Le soutien de SPRIND illustre également la volonté de renforcer les collaborations internationales dans le domaine des technologies vertes. Rafael Laguna de la Vera, directeur de SPRIND, déclare : « La fusion énergétique représente l’une des innovations les plus prometteuses pour répondre à la crise énergétique mondiale. Ce type de partenariat accélère la transition vers une énergie durable. »

Un impact énergétique sans précédent

Une fois commercialisée, la fusion laser pourrait révolutionner le secteur de l’énergie au niveau mondial. En effet, trois canettes de carburant de fusion suffiraient à alimenter une ville comme San Francisco pendant une journée entière. En plus d’offrir une énergie propre et inépuisable, cette technologie pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

À propos d'Amplitude Laser Group

Amplitude Laser Group est leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes lasers ultrarapides à haute puissance, contribuant à des avancées significatives dans la science de calibre Nobel, les traitements médicaux et les applications industrielles. Fort de plus de 20 ans d'innovation, le portefeuille de produits du groupe comprend des lasers Ti-Sapphire à haute intensité, des lasers femtoseconde à fibre, OPCPA, et des systèmes avancés à diodes pompées. En proposant des technologies laser de pointe, Amplitude accompagne chercheurs et industriels dans leurs projets les plus ambitieux, participant ainsi à l’émergence d’un futur innovant pour la science, la médecine et la technologie.

https://amplitude-laser.com/