L’IGF continue d’enrichir le dialogue international sur l’avenir de l’espace numérique et de sa gouvernance

RIYADH, Arabie saoudite, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 19e édition du Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet (IGF) poursuit son déroulement au Centre international de conférences King Abdulaziz de Riyad. Organisé par le Ministry of Communications and Information Technology et par la Digital Government Authority (DGA), le forum se déroule jusqu’au 19 décembre et rassemble plus de 10 000 participants issus de 160 pays. Il accueille plus de 1 000 intervenants internationaux qui animeront 300 sessions spécialisées, ateliers et tables rondes interactives.

En tant que plateforme mondiale, la dernière édition du forum se concentre sur le thème « Building Our Multistakeholder Digital Future » (Construire notre avenir numérique multipartite) afin de stimuler la transformation numérique et de favoriser l’innovation. L’ordre du jour s’articule autour de quatre volets principaux : valoriser l’innovation et équilibrer les risques au sein de l’espace numérique ; renforcer la contribution du numérique à la paix, au développement et à la durabilité ; faire progresser les droits de l’homme et l’inclusion à l’ère du numérique ; et améliorer la gouvernance du numérique pour l’Internet We Want (internet auquel nous aspirons).

L’organisation de cet événement prestigieux par l’Arabie saoudite souligne son leadership en tant que pôle régional et mondial de l’innovation numérique et des technologies de pointe. Il met en lumière les avancées réalisées par le Royaume en matière de transformation numérique et réaffirme son engagement à bâtir une économie numérique prospère et inclusive, conformément aux objectifs définis par le Royaume dans le cadre de son initiative Vision 2030. En outre, il renforce le rôle de premier plan joué par l’Arabie saoudite en termes de réduction de la fracture numérique mondiale et de soutien apporté aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Cette année, l’IGF a attiré d’éminents dirigeants et experts internationaux qui contribuent à enrichir les discussions grâce à des sessions de haut niveau qui abordent les défis critiques du numérique et qui explorent les applications transformatrices découlant des innovations numériques.

Les sessions clés ont également examiné les défis et les opportunités liés à l’adoption des technologies numériques et à la facilitation de l’accès mondial à l’Internet.

Pour les experts internationaux, cet événement représente une excellente occasion de collaborer à la création d’un avenir dans lequel l’Internet agira comme un catalyseur de changements positifs. En servant de plateforme d’échange de connaissances, de partage d’expériences et de création de partenariats stratégiques, le forum vise à faire progresser le secteur des communications et des technologies de l’information tout en maximisant les avantages de la numérisation et de l’Internet dans le monde entier.

À propos du Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) :

Organisé chaque année par un État membre, le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) est une plateforme internationale placée sous l’égide des Nations Unies. Il réunit diverses parties prenantes, notamment des entités gouvernementales, des organisations internationales, des représentants du secteur privé et de la société civile, afin de discuter des politiques concernant la gouvernance de l’Internet. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site : https://www.intgovforum.org/en

À propos de la Digital Government Authority (DGA):

La Digital Government Authority (DGA) est une entité gouvernementale saoudienne créée par décision du Conseil des ministres le 9 mars 2021 (correspondant au 25 Rajab de l’an 1442 de l’Hégire). La DGA est responsable de toutes les questions liées au gouvernement numérique dans le Royaume, du développement et de l’organisation de l’infrastructure numérique des agences gouvernementales, de l’amélioration de l’efficacité des sites Web et des portails électroniques, ainsi que de la réglementation des opérations du gouvernement numérique. Sa mission s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour atteindre les objectifs Vision 2030 de l’Arabie saoudite. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site : https://dga.gov.sa/en

