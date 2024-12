Bigbank AS 2025. aasta finantskalender

Bigbank AS kinnitas panga 2025. majandusaasta finantskalendri.

26.02.2025 2024. aasta IV kvartali ja 2024. aasta auditeerimata tulemused 27.02.2025 Jaanuari tulemused 05.03.2025 2024. aasta auditeeritud aastaaruanne 13.03.2025 Veebruari tulemused 24.04.2025 I kvartali vahearuanne 08.05.2025 Aprilli tulemused 12.06.2025 Mai tulemused 24.07.2025 II kvartali vahearuanne 14.08.2025 Juuli tulemused 11.09.2025 Augusti tulemused 23.10.2025 III kvartali vahearuanne 13.11.2025 Oktoobri tulemused 11.12.2025 Novembri tulemused





Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.novembri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,7 miljardit eurot ning omakapital 271 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

