EDF : Point d’actualité sur l’EPR de Flamanville : le réacteur produit ses premiers électrons sur le réseau électrique national

Point d’actualité sur l’EPR de Flamanville : le réacteur produit ses premiers électrons sur le réseau électrique national

Le 21 décembre 2024 – Les équipes d’EDF ont réalisé la première connexion au réseau électrique national de l’EPR de Flamanville à 11h48. Le réacteur produit ainsi ses premiers électrons.



Depuis la première réaction nucléaire le 3 septembre 20241, les équipes d'EDF ont mené un programme d’essais et de contrôles pour monter progressivement le réacteur en puissance. Le réacteur de Flamanville 3 a été connecté au réseau électrique national le 21 décembre 2024 à 11h48 et a produit 100 MW électriques.

Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF, a déclaré : « Le couplage de l’EPR de Flamanville est un évènement historique pour toute la filière nucléaire. Je tiens à saluer toutes les équipes qui ont su relever les défis rencontrés lors de ce chantier avec la plus grande ténacité, sans jamais faire de compromis sur la sûreté. Flamanville 3 rejoint les trois EPR déjà en fonctionnement dans le monde, en Chine et en Finlande. »



Après ce premier couplage, conformément à la procédure de démarrage, les phases d’essais et de connexion et de déconnexion au réseau électrique se poursuivront pendant plusieurs mois, sous le contrôle de l’ASN, jusqu’à ce que le réacteur atteigne 100% de puissance.

Le démarrage d'un réacteur est une opération longue et complexe. Il demande la pleine mobilisation des équipes et est réalisé à chaque étape avec le plus haut niveau de sûreté ainsi que de fiabilité industrielle.



Le volume d'électricité produite à partir du premier couplage et jusqu'au premier arrêt pour maintenance programmée et rechargement du combustible (Visite de Contrôle N°1) est estimé à environ 14 TWh.

