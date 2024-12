Nanterre, le 23 décembre 2024

VINCI remporte un contrat de modernisation et d’extension d’une station de traitement des eaux à Canberra en Australie

Modernisation et extension d’installations de traitement des eaux usées

Une augmentation de la capacité totale de la station

Un contrat en conception-construction d’une valeur de 385 millions de dollars australiens (236 millions d’euros)





Icon Water, le fournisseur de services d’eau potable et d’assainissement de l’Australian Capital Territory, a retenu Seymour Whyte et VINCI Construction Grands Projets - deux filiales de VINCI Construction - pour la modernisation et l’extension du centre de contrôle de Lower Molonglo. Il s’agit de la plus grande infrastructure de traitement des eaux usées d’Australie mise en service depuis la fin des années 1970 à Canberra.

Ce contrat de 385 millions de dollars australiens (236 millions d’euros) sera mené dans le cadre d’un processus dit « collaboratif » et comprend la conception – aux côtés de l’ingénieriste BECA HunterH2O – et la construction d’une nouvelle filière d’épuration afin d'augmenter la capacité de la station existante.

Le projet prévoit la construction d'un nouveau bioréacteur à membrane d'une capacité de traitement de 97 méga-litres (ML) d'eaux usées par jour, grâce à une technologie innovante de filtration membranaire.

Le groupement s’engage à mettre en œuvre de nombreuses mesures pour préserver l’environnement, dont :

l’utilisation de béton bas carbone pour réduire les émissions de CO 2 ;

; la réutilisation de 90 % des matériaux sur place ;

l’alimentation des installations de chantier avec 100 % d’énergie renouvelable ;

l’utilisation de 100 % d’eau recyclée.

Ce projet est le premier d'un programme de 10 ans de travaux qui devrait débuter en 2025 et employer jusqu'à 250 personnes au plus fort de l’activité. Il permettra d'augmenter la capacité de traitement de la station et d'améliorer les services de traitement des eaux usées pour la communauté de Canberra.

