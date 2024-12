Aspo Oyj

Aspo Oyj on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi)

Aspo Oyj on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutunut asettamaan lähitulevaisuudessa koko yrityksen laajuisen tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C:een Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tämä sitoumus perustuu toukokuussa 2024 pidetyssä pääomamarkkinapäivässä annettuun lupaukseen ja kuvastaa Aspon jatkuvaa muutosta sekä sen sitoutumista kestävän kehityksen matkaan. Yhtiö aloittaa nyt tavoitteidensa kehittämisen ja validoinnin yhteistyössä SBTi:n kanssa.

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintaa kestävästi ja pitkäjänteisesti. Yhtiömme pyrkivät olemaan markkinajohtajia toimialoillaan ja edelläkävijöitä kestävyydessä.

”Haluamme edistää muutosta kohti nettonollapäästöjä kaikilla toimialoilla, joilla toimimme. Sitoutumisemme on vahva todiste tästä tavoitteesta”, sanoo toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Lyhyen aikavälin tavoite kattaa kaikki Aspon liiketoiminnat, ja tavoitteena on viimeistellä ja toimittaa tavoite SBTi-validointia varten vuoden 2025 loppuun mennessä. Aspo tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kehittääkseen kestäviä ratkaisuja. Aspon tytäryhtiö ESL Shipping sitoutui SBTi:hen vuonna 2023 ja pyrkii saavuttamaan nettonollapäästöt vuonna 2040. Keskeisiä toimia, joita on jo toteutettu tavoitteen saavuttamiseksi, ovat ESL:n julkistetut laivaston uudistukset (ESL Shipping rakentaa sarjan fossiilivapaita handysize-aluksia palvelemaan pohjoismaista vihreää siirtymää), uusiutuvan sähkön käyttö, logistiikan optimointi, uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto yhteistyössä asiakkaiden kanssa sekä yhteistyön tehostaminen toimittajien kanssa.

The Science Based Targets initiative (SBTi) on maailmanlaajuinen taho, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita viimeisimmän ilmastotieteen mukaisesti. Sen tavoitteena on vauhdittaa yrityksiä kaikkialla maailmassa puolittamaan päästöt ennen vuotta 2030 ja saavuttamaan nollapäästöt ennen vuotta 2050. Aloite on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja World Wide Fund for Naturen (WWF) yhteistyöhanke ja yksi We Mean Business Coalitionin sitoumuksista.

