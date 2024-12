Unifor ratifie les nouvelles conventions collectives du CN

MONTRÉAL, 23 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que ses nouvelles conventions collectives provisoires de quatre ans avec Unifor ont été officiellement ratifiées par les membres du personnel le dimanche 22 décembre 2024. Le syndicat représente environ 3 300 employé(e)s du CN au Canada, qui travaillent au sein des services de la Mécanique, de l’administration et de l’Intermodal, tous régis par plusieurs conventions collectives.

« Nous sommes heureux d’avoir conclu ces nouvelles conventions collectives grâce à des négociations collaboratives. En collaborant avec Unifor, nous avons désormais de nouvelles ententes qui renforcent nos effectifs et améliorent notre capacité à servir nos clients de manière fiable partout en Amérique du Nord. Je tiens à remercier les deux équipes pour leur approche constructive de ces négociations et pour leur engagement commun à l’égard du succès à long terme du CN. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Ces nouvelles conventions collectives de quatre ans comprennent des augmentations salariales de 3 % par année. Elles expirent le 31 décembre 2028.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources: