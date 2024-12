Construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts en Albanie

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, lance la construction de la centrale solaire de Spitalla d’une capacité de 100 mégawatts

Voltalia poursuit son expansion en Albanie et lance la construction de la centrale solaire de Spitalla. D'une capacité de 100 mégawatts, le projet est situé dans la région de Durrës sur la côte adriatique, à moins de 50 kilomètres de Tirana. La production d’électricité sera vendue aux termes de deux contrats à long terme : 70 mégawatts seront dédiés au contrat public remporté en 2021, et le solde de 30 mégawatts sera dédié à un contrat avec des acheteurs du secteur privé. La centrale de Spitalla couvrira la consommation électrique annuelle de plus de 150 000 habitants, et permettra d’éviter l’émission de plus de 18 000 tonnes de CO 2 par an. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2027.

En décembre 2023, Voltalia a mis en service sa centrale solaire de Karavasta1 en Albanie, d’une capacité de 140 mégawatts, la plus grande des Balkans occidentaux. Adossé à un contrat de concession de 30 ans, cette centrale permet déjà d’éviter l’émission de plus de 29 000 tonnes de CO 2 par an, soit environ 7% des émissions du secteur industriel en Albanie.

Voltalia est à la fois développeur, constructeur, exploitant et propriétaire de ces deux centrales.

« Voltalia est fier d'annoncer la construction de la centrale de Spitalla. Ce projet illustre le développement de Voltalia en Albanie, premier producteur solaire du pays et acteur historique de la construction clé en main de centrales photovoltaïques pour des clients locaux. Ces initiatives illustrent notre capacité à réaliser des projets qui contribuent au verdissement de la production électrique en Albanie tout en renforçant l’économie nationale avec une électricité compétitive, localement comme à l’exportation », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, 29 janvier 2025 (après bourse)





A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Press Relations Seitosei.Actifin - Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19





1 Communiqué de presse du 18 décembre 2023

Pièce jointe