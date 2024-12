Informations réglementées, Leuven, 24 décembre 2024 (07.45 CET)

Le syndicat d’actionnaires de KBC Groupe après la prolongation des accords d’ancrage

Le 29 novembre 2024, Cera et KBC Ancora ont confirmé, avec MRBB et d’Autres Actionnaires Stables, qu'ils prolongeaient, sans modification, leur action de concert sur KBC Groupe pour une nouvelle période de 10 ans. Cette prolongation de la convention d’actionnaires a pris effet le 1er décembre 2024. Cera, KBC Ancora, MRBB et d’Autres Actionnaires Stables regroupent désormais 41,75% du nombre total d’actions KBC Groupe. Les actionnaires concernés assurent ainsi la continuation de la stabilité de l’actionnariat et leur soutien au développement futur du groupe KBC.

Cera et KBC Ancora assurent, avec MRBB et d’Autres Actionnaires Stables (Andere Vaste Aandeelhouders / AVAs en néerlandais), la stabilité de l’actionnariat et le développement du groupe KBC. À cette fin, une convention d’actionnaires d’une durée initiale de 10 ans avait été conclue le 23 décembre 2004. Ces accords ont été actualisés et prolongés pour une nouvelle période de 10 ans avec effet au 1er décembre 2014, et sont renouvelés sans modification le 1er décembre 2024 pour une nouvelle période de 10 ans.

C’est dans ce cadre que Cera, KBC Ancora, MRBB et d’Autres Actionnaires Stables ont apporté - comme communiqué le 29 novembre dernier - toutes leurs actions à la convention d’actionnaires. Ces parties réunissent désormais 41,75% de toutes les actions KBC Groupe en circulation. Ce pourcentage est largement supérieur à la barre des 30%, importante dans le cadre de la législation OPA.

Dans le cadre de la convention d’actionnaires, Cera (4,0%) et sa filiale KBC Ancora (18,6%) sont considérées comme une seule et même partie.

Composition du syndicat d’actionnaires (à partir du 1 décembre 2024) :

Actionnaire Nombre d’actions % de KBC Groupe

(sur base de 417.305.876 actions) KBC Ancora SA 77.516.380 18,58% Cera SC 16.555.143 3,97% MRBB SRL 51.905.219 12,44% Autres Actionnaires Stables 28.247.408 6,77% TOTAL 174.224.150 41,75%

---------------------------------

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires de Référence, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d’actionnaires.

