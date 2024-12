Gereglementeerde informatie, Leuven, 24 december 2024 (07.45 CET)

Aandeelhouderssyndicaat KBC Groep na verlenging aandeelhoudersafspraken

Op 29 november 2024 bevestigden Cera en KBC Ancora, samen met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders, om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep ongewijzigd te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar. De verlenging van de syndicaatsovereenkomst is op 1 december 2024 ingegaan. Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders groeperen voortaan 41,75% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen. Via deze weg zorgen de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep.

Samen met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) verzekeren Cera en KBC Ancora de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Hiertoe werd op 23 december 2004 een syndicaatsovereenkomst afgesloten voor een initiële duurtijd van 10 jaar. Deze afspraken werden in geactualiseerde vorm verlengd voor een periode van 10 jaar met ingang van 1 december 2014, en werden op 1 december 2024 ongewijzigd verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

In dat kader zijn Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders - zoals aangegeven op 29 november laatstleden - met al hun aandelen toegetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst en groeperen zij voortaan 41,75% van het totaal aantal uitstaande KBC Groep-aandelen. Dit percentage ligt ruim boven de 30 %-drempel die belangrijk is in het kader van de OBA-wetgeving. Voor doeleinden van de syndicaatsovereenkomst worden Cera (4,0%) en haar dochtervennootschap KBC Ancora (18,6%) als één partij beschouwd.

Samenstelling van het aandeelhouderssyndicaat (vanaf 1 december 2024):

Aandeelhouder Aantal aandelen % in KBC Groep

(o.b.v. 417.305.876 aandelen) KBC Ancora NV 77.516.380 18,58% Cera CV 16.555.143 3,97% MRBB BV 51.905.219 12,44% Andere Vaste Aandeelhouders 28.247.408 6,77% TOTAAL 174.224.150 41,75%

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

31 januari 2025 Halfjaarlijks financieel verslag (1H) boekjaar 2024/2025

29 augustus 2025 Jaarlijks communiqué boekjaar 2024/2025

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

