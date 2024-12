Communiqué de presse

Atos SE annonce la nomination du cabinet FORVIS MAZARS en qualité de co-commissaire aux comptes pour la certification des comptes de l’exercice qui se clôturera le 31 décembre 2024

Paris, France – 24 décembre 2024 – Atos SE (Euronext Paris : ATO) (la « Société » ou « Atos ») annonce la nomination, par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Pontoise rendue le 19 décembre 2024, du cabinet FORVIS MAZARS, sélectionné au terme d’un appel d’offre, en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes de la Société, afin de certifier les comptes de l’exercice qui clôturera le 31 décembre 2024 aux côtés du cabinet Grant Thornton.

Il est rappelé que le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte & Associés, désigné à ces fonctions le 18 mai 2018 pour six exercices, ne pouvait être prolongé pour des raisons réglementaires et prendra ainsi fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, laquelle assemblée est en principe compétente pour désigner son successeur et qui se tiendra le 31 janvier 2025, à 10h, au siège social de la Société.

La désignation par le Président du Tribunal de commerce de Pontoise, conformément aux dispositions de l’article L.821-47 du code de commerce, du cabinet FORVIS MAZARS a pris effet à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs :

David Pierre-Kahn | investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96

Sofiane El Amri | investors@atos.net | +33 6 29 34 85 67

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

Pièce jointe