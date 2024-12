Bitget está entre as 3 principais bolsas de criptomoedas para operação de futuros no relatório de novembro

VICTORIA, Seychelles, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3, compartilhou seu relatório mensal de transparência destacando o forte desempenho do ecossistema em novembro de 2024. O mercado de criptomoedas registrou um aumento acentuado, com o Bitcoin ultrapassando US$ 106.000. Na Bitget, essa tendência de ATH foi replicada, com o Bitget Token (BGB) subindo de aproximadamente US$ 1,44 para US$ 1,70, marcando um aumento de cerca de 18%. Essa tendência de crescimento foi impulsionada pela expansão global da Bitget e pelo crescimento significativo nos volumes de operação, envolvimento do usuário e segurança da plataforma, alcançando especialmente a terceira posição mundial na operação global de futuros.

A Bitget manteve mais de 45 milhões de usuários com um volume diário de operação de US$ 10 bilhões, enquanto o volume de negociação de futuros de USDT-M subiu para US$ 16 bilhões e o volume diário de operação à vista dobrou, atingindo US$ 400 milhões. Seu Fundo de Proteção, crescendo de forma impressionante de mais de US$ 400 milhões para mais de US$ 600 milhões, oferece suporte a uma forte segurança e confiança do usuário na plataforma.

Em novembro, os tokens spot de melhor desempenho da Bitget tiveram um crescimento impressionante, liderado pela UNICE, com 2666,71%. Além disso, 13 tokens foram listados no Poolx, e 5 tokens entre eles também foram apresentados em listagens de pré-mercado, mostrando forte interesse e dupla exposição a esses ativos.

A Bitget organizou o evento “Pitch n' Slay” em Bangkok. No programa Blockchain4Her da Bitget, a competição forneceu exposição, capital e orientação para mulheres empreendedoras no espaço blockchain e ofereceu a chance de garantir até US$ 100.000 em financiamento da Foresight Ventures. O Pitch n' Slay mostrou o poder da colaboração na criação de caminhos inclusivos para mulheres no blockchain, alinhando-se ao compromisso da Bitget em promover um ecossistema de blockchain diversificado e próspero.

A Bitget apresentou o VND Bank Transfer no Vietnã. Ele permite que os usuários depositem VND por meio do VietQR e retirem fundos por meio de transferências bancárias para comprar criptomoedas populares, como BTC, ETH, USDT, SOL e BGB, por meio do recurso de conversão de dinheiro do Bitget.

A Bitget Wallet introduziu um kit de ferramentas de operação de memecoin abrangente, permitindo que os usuários descubram tokens de alto potencial, analisem dados críticos e negociem perfeitamente em várias cadeias. Além disso, lançou o Programa Refer2Earn, incentivando o crescimento do usuário por meio de renda passiva, e um Programa de suporte de miniaplicativos do Telegram de US$ 20 milhões para capacitar desenvolvedores e promover a inovação no ecossistema do Telegram.

O sólido desempenho da Bitget mostra que ela se destaca novamente como uma das principais empresas globais do setor de criptomoedas. A empresa continuará com o foco na inovação, no envolvimento do usuário e na expansão do mercado no setor de criptomoedas em rápida evolução, unindo continuamente CeFi e DeFi e expandindo o acesso a finanças descentralizadas.

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia de várias cadeias de classe mundial que oferece uma série de soluções e recursos Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap de token, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget encontra-se na vanguarda da adoção de criptomoedas através de parcerias estratégicas, por exemplo, como Parceira Oficial de Criptomoedas da Liga de Futebol mais importante do mundo, a LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

