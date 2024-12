Bitget fusionará los tokens BGB y BWB para impulsar un ecosistema unificado de cadenas de valor en línea

VICTORIA, Seychelles, Dec. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, anunció la fusión de sus tokens nativos, token Bitget (BGB) y token Bitget Wallet (BWB) . La medida se tomó debido a la fuerte demanda de la comunidad y tiene como objetivo unificar los dos tokens en un único token del ecosistema, BGB, que servirá como token de utilidad definitiva tanto para la bolsa de Bitget como para la billetera Bitget Wallet.

Bitget, una de las bolsas centralizadas (CEX, por sus siglas en inglés) de más rápido crecimiento, se encuentra entre las tres primeras del mundo por volumen de operaciones, y ofrece un conjunto completo de servicios para operar previos a la comercialización, al contado, con margen y de futuros. Bitget Wallet, una de las billeteras Web3 más grandes del mundo, cuenta con más de 60 millones de usuarios y se ha adoptado ampliamente en los principales ecosistemas de nivel 1 y 2. Juntas, Bitget y Bitget Wallet ya prestan servicio a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, lo que afianza su posición como segundo ecosistema CEX a escala mundial.

"BGB ha experimentado un año increíble, en el que aumentó su capitalización de mercado en más del 750 %, lo que lo convierte en el token CEX de mejor rendimiento en 2024. Este éxito está respaldado por el fuerte apoyo de la comunidad y la creciente demanda de BGB en diversos casos de uso". Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, comentó, "Al fusionar BGB y BWB, damos un gran paso hacia la construcción de un ecosistema unificado y sólido que sirva de puente entre las aplicaciones dentro y fuera de la cadena. Esta medida aumentará la utilidad de BGB y garantizará que todos los titulares se beneficien del crecimiento del ecosistema de Bitget".

Con la fusión, BGB se convertirá en el token unificado que impulse el crecimiento del ecosistema Bitget. Este token se integrará profundamente en las aplicaciones descentralizadas (DApps), se convertirá en un activo central dentro de los principales ecosistemas de blockchain y apoyará el staking en protocolos de préstamo y aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi). También impulsará los servicios de Bitget Wallet, como Fair Launchpool (lanzamiento justo) y los pagos de tasas de gas multicadena. Además, BGB explorará casos de uso de la vida real, lo que permitirá a los usuarios pagar cenas, viajes, combustible, compras y mucho más, y ofrecerá una experiencia Web3 PayFi fluida.

Para facilitar una transición sin inconvenientes, los titulares de BWB en la bolsa de Bitget podrán cambiar sus BWB a BGB automáticamente. En detalle, los tokens BWB se convertirán en BGB a un índice de 0,08563, calculado con un precio promedio de cierre de 7 días del par BWB/USDT en Bitget. Tras el canje, todos los tokens BWB se quemarán y el equivalente en BGB se enviará a las cuentas de los usuarios. Las operaciones y los servicios relacionados con BWB cesarán el 27 de diciembre.

"A medida que el mercado de criptomonedas madura, solo los activos más resistentes con ecosistemas robustos y valor en el mundo real podrán prosperar a través de los ciclos. El BGB se encuentra entre los 30 tokens principales y se ha consolidado como un token de utilidad líder con una liquidez excepcional y una comunidad sólida. Esta fusión mejorará el papel de BGB dentro del ecosistema de Bitget y creará nuevas oportunidades para explorar el dinámico mundo descentralizado", añadió Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Para más información sobre la fusión de tokens, visite el enlace .

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018 y es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera en operaciones por imitación (copy trading) y otras soluciones de operaciones, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y a los precios de otras criptodivisas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece distintas soluciones y características Web3 integrales que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y mucho más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socia criptográfica oficial de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE Y LATAM, así como socia global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón mundial de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) y İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad global en adoptar el futuro de las criptomonedas.

