Satolaisten työntekijäkokemus erinomaisella tasolla

SATO Oyj, Lehdistötiedote 30.12.2024 klo 13.30

SATO on saavuttanut vastikään tehdyssä Great Place to Work -tutkimuksessa erinomaiset tulokset. Yhtiön kokonaisarvio parani kolmella prosenttiyksiköllä ja eNPS-tulos oli 61,4. Tulokset kertovat henkilöstön vahvasta sitoutumisesta ja tyytyväisyydestä työpaikkaansa. Great Place to Work -sertifikaatti myönnettiin SATOlle nyt kolmatta kertaa.

Ensimmäistä kertaa osana SATOn vuosittaista Great Place to Work -tutkimusta mitattu eNPS (employee Net Promoter Score) kuvaa henkilöstön halukkuutta suositella omaa työpaikkaansa ystäville ja tuttaville. Vastausten pohjalta saadaan -100 ja +100 välille sijoittuva arvo, joka kuvaa henkilöstön kokemusta työyhteisöstä ja organisaation kulttuurista. SATOn tulos (61,4) on poikkeuksellisen korkea, sillä tyypillisesti jo 10-30 välille sijoittuvaa suositteluhalukkuutta pidetään hyvänä.

"Henkilöstö on yrityksemme sydän ja olemme panostaneet merkittävästi inhimillisen yrityskulttuurin rakentamiseen. Olen todella iloinen, että työntekijämme kokevat työnsä merkitykselliseksi ja viihtyvät meillä. Kulunut vuosi ei ole ollut missään mielessä helppo. Markkina on haastanut meitä ja muita alan toimijoita, ja olemme joutuneet sopeuttamaan vuoden aikana toimintaamme. Siksi näin erinomainen tulos lämmittää erityisen paljon," sanoo Johanna Koramo, SATOn henkilöstöjohtaja.

Viime vuosina SATOssa on keskitytty muun muassa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen, esihenkilökoulutukseen, ennaltaehkäisevään mielen kuormittumisen estämiseen ja avoimeen, kuuntelevaan henkilöstöviestintään. Määrätietoinen työ näkyy Great Place to Work -tuloksissa.

"Tuoreimman Great Place to Work -tutkimuksen mukaan 90 % satolaisista pitää yritystämme kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana. Se on hieno saavutus, varsinkin haastavan vuoden päätteeksi. Työntekijätyytyväisyys korreloi voimakkaasti myös asiakastyytyväisyyden kanssa. Se, että töissä on mukavaa, näkyy ja tuntuu paitsi keskinäisissä kohtaamisissamme, myös SATOtalojen asukkaiden palvelukokemuksessa," jatkaa Antti Aarnio, SATOn toimitusjohtaja.

"Meille tärkeintä on kuunnella sekä henkilöstöä että asiakkaita ja toimia saadun palautteen pohjalta. Tämä tulos antaa meille uskoa siihen, että olemme oikealla tiellä. Aina on varaa myös parantaa, mutta tästä tilanteesta on ilo jatkaa kehittämistä yhdessä koko henkilöstön kanssa," summaa Aarnio

Mediatiedustelut:

Terhi Jokinen, viestinnän senior-asiantuntija

p. 020 134 4307, etunimi.sukunimi@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa yli 26 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. www.sato.fi