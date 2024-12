Køb af ejendom

Selskabet har pr. dags dato indgået aftale om erhvervelse af ejendommen beliggende Østerbrogade 152 st.th., 2100 København Ø for DKK 3,55 mio.

Ejendommen er fuldt udlejet og er erhvervet som led i selskabets nye strategi om at være strategisk partner i selskaber/aktiver, som vurderes at have større potentiale for værditilvækst.





Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen





For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609





Om Strategic Partners A/S:

Strategic Partners A/S er et dansk selskab som blev børsnoteret i 2017 på Nasdaq Copenhagen og er ejet af ca. 1.750 aktionærer. Selskabet indgår strategiske partnerskaber i selskaber med væsentligt potentiale, hvor selskabet kan indtage et aktivt ejerskab og skabe værdi via sine kompetencer. I tillæg hertil kan der også investeres i andre kapitalandele og ejendomme mv. for at skabe afkast. Selskabet søger løbende at øge sine investeringer via løbende kapitalrejsninger og/eller ved at udstede nye aktier som betaling.

Vedhæftet fil