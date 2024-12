Voltalia remporte son second projet en Tunisie

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, sécurise un nouveau projet solaire de 139 mégawatts, situé à Menzel Habib

Après avoir remporté le projet de Sagdoud en mai dernier1, Voltalia est de nouveau retenu par l’Etat tunisien pour le projet de Menzel Habib. Ce nouveau projet solaire de 139 mégawatts sera situé dans la région de Gabès dans le sud-est du pays.

La future centrale produira une quantité d’énergie équivalente à la consommation annuelle de plus de 620 000 habitants. Elle permettra d’éviter l’émission de 360 000 tonnes de CO 2 par an.

La construction débutera fin 2025 pour une mise en service en 2027. L'électricité sera vendue dans le cadre d’un contrat de vente d’électricité de 25 ans.

Le projet de Menzel Habib sera situé à 125 kilomètres de celui de Sagdoud, permettant la mutualisation de certains coûts de construction, de transport et de maintenance.

« Nous sommes ravis de remporter ce nouveau projet. Je tiens à féliciter les équipes qui, une fois encore, ont fait preuve d’engagement et de créativité », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, 29 janvier 2025 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

1 Dans la région de Gafsa. Communiqué de presse du 8 mai 2024







