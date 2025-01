Offentliggørelse af investorinformationer, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres opdaterede investorinformationer for de børsnoterede afdelinger i Kapitalforeningen Wealth Invest.

Investorinformationerne er blevet opdateret som følge af, at foreningens forvalter har skiftet navn samt med redaktionelle ændringer.

Investorinformationen for afdeling Afkast+ AKL er ligeledes blevet opdateret som følge af, at foreningens forvalter, på vegne af foreningen, har indgået en porteføljeforvaltningsaftale med Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S. Porteføljeforvaltningsaftalen erstatter den tidligere gældende investeringsrådgivningsaftale med Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S.

Investorinformationerne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33282828.





Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Wealth Invest

