Dovre Group Oyj Pörssitiedote 2.1.2025 klo 16:00

Dovre Group saattoi päätökseen Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan konsultoinnin myynnin NYAB AB:lle

Dovre Group on tänään saanut päätökseen Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin NYAB AB:lle 20.11.2024 allekirjoitetun ja julkistetun ehdollisen osakkeiden myynti- ja ostosopimuksen mukaisesti. Kaikki tavanomaiset yrityskaupan toteutumista edeltävät ehdot on täytetty. Dovre Groupin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt kaupan 16.12.2024.

Kaupan viimeistelyn yhteydessä maksettu alustava kauppahinta oli noin 35,3 miljoonaa euroa. Alustava kauppahinta määritettiin vuoden 2024 myytyjen liiketoimintojen arvioidun liikevoiton (EBIT, 4,3 miljoonaa euroa) perusteella kertoimella seitsemän (kuten arvioitu 20.11.2024) lisättynä korvauksella arvioidusta nettokassasta ja oikaistusta käyttöpääomasta per 31.12.2024 (pro forma -tilinpäätöksen perusteella arvioituna).

Alustavasta kauppahinnasta Dovre Group sai käteisenä noin 28,2 miljoonaa euroa, ja noin 7,1 miljoonaa euroa talletettiin sulkutilille ostajan edun vakuudeksi Dovren mahdollisen takaisinmaksuvelvollisuuden täyttämiseksi lopullisen kauppahinnan varmistuttua. Lopullisen kauppahinnan odotetaan selviävän ensimmäisen puolivuosikauden aikana perustuen tilikauden 2024 toteutuneeseen oikaistuun liiketulokseen sekä todellisiin nettokassa- ja nettokäyttöpääomapositioihin 31.12.2024. Dovre Group arvioi, että lopullinen kauppahinta ei eroa merkittävästi alustavasta kauppahinnasta. Aikaisempi arvio lopullisesta kauppahinnasta oli 20.11.2024 noin 34 miljoonaa euroa.

Alustavan kauppahinnan määrittämisellä ja tarkistetulla arviolla ei ole vaikutusta vuoden 2024 ohjeistukseen, joka on annettu vain jäljelle jäävälle liiketoiminnalle.

Myydyt liiketoiminnot luokitellaan myytäväksi tarkoitetuiksi omaisuuseriksi ja niihin sovelletaan IFRS

5:n mukaisia säädöksiä lopetetuille toiminnoille. Näin ollen liiketoimintojen myynnin tulosvaikutus tullaan esittämään yhdellä rivillä jäljelle jäävän toiminnan tuloksen jälkeen.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Sanna Outa-Ollila, vt. toimitusjohtaja

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli-, aurinko- ja akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin arvioitu liikevaihto vuonna 2024 on 88-93 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

