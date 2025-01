Nexans finalise la cession d’AmerCable à Mattr

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 2 janvier 2025 – Nexans annonce aujourd'hui la finalisation de la cession d'AmerCable, un producteur majeur de câbles d’alimentation électrique, de contrôle et d'instrumentation pour les environnements hostiles, à Mattr, pour une valeur d'entreprise établie à 280 millions de dollars américains.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « La finalisation de cette transaction marque une nouvelle étape importante dans notre démarche visant à recentrer le Groupe sur l’électrification et à simplifier notre portefeuille. Au cours de la dernière décennie, AmerCable a été transformée en une entreprise performante, atteignant son plein potentiel grâce à notre programme SHIFT. Nous remercions nos collègues d’AmerCable pour leur engagement et leurs contributions, et nous leur souhaitons un grand succès pour ce nouveau chapitre prometteur. »

Cette cession s’inscrit dans la stratégie à long terme de Nexans et permet au Groupe de renforcer son orientation vers son cœur de métier de l’électrification.

A propos de Mattr

Mattr est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies avancées de matériaux, au service des marchés d’infrastructures critiques, notamment le transport, la télécommunication, la gestion de l’eau, l’énergie et l’électrification. Ses deux domaines d’activité, Technologies Composites et Technologies de Connexion, permettent le renouvellement et l’amélioration responsables des infrastructures critiques tout en réduisant les risques.

Pour plus d’information, rendez-vous sur : https://www.mattr.com

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tel. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com



Relations investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tel. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com





