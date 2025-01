Communiqué de presse

Atos confirme ne pas avoir été compromis par le groupe de rançongiciels Space Bears

Paris, France – 3 janvier 2025 – Atos annonce aujourd’hui que les allégations du groupe de rançongiciels Space Bears selon lesquelles l'organisation Atos aurait été compromise sont infondées.

Aucune infrastructure gérée par Atos n'a été compromise, aucun code source n'a été consulté et aucune propriété intellectuelle ou donnée propriétaire d'Atos n'a été exposée.

Le 28 décembre 2024, le groupe de ransomware a affirmé avoir compromis une base de données Atos. Atos comprend que l'infrastructure externe d'une tierce partie, non connectée à Atos, a été compromise par le groupe Space Bears. Cette infrastructure contenait des données mentionnant le nom de la société Atos, mais n'est ni gérée ni sécurisée par Atos.

Atos dispose d’un réseau international de plus de 6 500 experts spécialisés et 17 centres d'opérations de sécurité (SOC) de nouvelle génération fonctionnant 24h/24 et 7j/7 pour assurer la sécurité du Groupe et de ses clients.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Florence Vayleux | florence.vayleux@atos.net | +33 (0) 6 32 12 22 96

Pièce jointe