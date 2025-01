AUO schlägt auf der CES mit bahnbrechendem Smart Cockpit 2025 ein neues Kapitel in der Mobilität auf

HSINCHU, Taiwan, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AUO, einer der weltweit führenden Anbieter von Display-HMI-Lösungen, stellt gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft BHTC auf der CES 2025 vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas erstmals das Smart Cockpit des Unternehmens vor. Unter dem Motto „Infinite Future, Unlimited Possibilities“ (grenzenlose Zukunft, unbegrenzte Möglichkeiten) läutet das Unternehmen damit eine neue Ära zukunftsorientierter Mobilität ein. Das AUO Smart Cockpit 2025 der nächsten Generation vereint die hervorragende visuelle Leistung des fortschrittlichen Micro-LED-Displays von AUO, die intuitive Mensch-Maschine-Interaktion und eine bahnbrechende In-Vehicle-Computing-Lösung, um die Gesamtlösung von AUO für ein intelligentes Cockpit zu visualisieren, das neue Konzepte für Fahrzeugdesign inspiriert und ein visuell beeindruckendes, fantasievolles und grenzenloses Erlebnis für die Fahrzeuginsassen schafft, das so noch nie zuvor gesehen wurde.

„Fortschritte bei intelligenten Cockpit- und Infotainmentsystemen im Fahrzeug bringen weitere Veränderungen für zukünftige Fahrzeuge mit sich, die Informationen, Unterhaltung, Konnektivität und Sicherheit auf eine nächste Stufe heben werden“, so Dr. Frank Ko, CEO und President von AUO. „AUO kombiniert seine innovativen Display-Technologien mit robusten HMI-Lösungen für den Automobilbereich von BHTC, um eine vollständige Palette intelligenter Mobilitätsdienste bereitzustellen. Wir nutzen auch unsere innovativen Technologien sowie die herausragenden Integrationsfähigkeiten, um das außergewöhnliche Mobilitätserlebnis der Zukunft zu ermöglichen, dass für Automobilhersteller, die sich von der Konkurrenz abheben und auf dem Markt wettbewerbsfähig sein wollen, von entscheidender Bedeutung ist.“

Mit dem Smart Cockpit 2025 verwirklicht AUO seine Vision für die Zukunft der Mobilität und bricht mit dem konventionellen Rahmen, in dem Mensch-Maschine-Schnittstellen in Fahrzeugcockpits mit einer Vielzahl fortschrittlichster Infotainment-Anwendungen visualisiert werden. Als Pionier im Bereich der intelligenten Cockpits integriert das neue „Smart Cockpit 2025“ eine Reihe von Micro-LED-Display-HMI-Lösungen für den Automobilbereich, die sich über das Schiebedach, die Seitenscheiben, die Mittelkonsole und das Lenkrad erstrecken. AUO nutzt dabei die transparenten, großformatigen und flexiblen Vorteile von Micro-LED-Displays, um das Design von Smart Cockpits neu zu definieren und die Mensch-Maschine-Interaktion zu erweitern. Darüber hinaus wurde das In-Vehicle-Computing dafür genutzt, um seine Anwendungen auf künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Fahrzeuge (Internet of Vehicles, IoV) auszudehnen und ein nahtloses Erlebnis zu bieten, das durch sicherere, komfortablere, intelligentere und unterhaltsamere Mobilitätsdienste für Fahrer und Passagiere bereichert wird.

Micro LED inspiriert zu intelligenten Cockpit-Innovationen für ein immersives Unterhaltungserlebnis über das Virtual Sky Canopy

AUO erweitert die Grenzen der Fahrzeugintelligenz und bringt neue Anwendungen für die Mensch-Maschine-Interaktion in intelligente Cockpitsysteme. Das Unternehmen hat Pionierarbeit bei der Integration nahtlos segmentierter transparenter Micro-LED-Displays in ein großes Virtual Sky Canopy sowie das XR Interactive Window geleistet, das mehrere Funktionen, darunter Touch- und Sensorfunktionen, vereint. AUO wertet das Schiebedach mit einem erweiterten, immersiven Erlebnis auf, das Technologie und Kunst kombiniert und mit den Seitenfenstern verbunden ist, um eine Fantasiewelt mit wechselnden Lichtern jenseits der Grenzen des Fahrzeugs zu enthüllen, die an ein 360-Grad-Kino erinnert. Die einstellbare Transparenz des Schiebedachs und der Seitenfenster ermöglicht es Fahrer und Passagieren, verschiedene Formen der Unterhaltung zu genießen, ohne sich um Privatsphäre, Sicherheit und Sonneneinstrahlung sorgen zu müssen.

Verbesserung des interaktiven Erlebnisses durch ein benutzerorientiertes Design, Display-HMI-Lösungen ermöglichen es dem Fahrer, mit dem Auto zu verschmelzen

Das intelligente Cockpit der Zukunft wird mehr Unterhaltungs- und Geschäftserlebnisse bieten, aber ein sicherheitsorientiertes Design bleibt dabei weiterhin oberste Priorität. Für ein intuitiveres Fahrerlebnis hat AUO, in Zusammenarbeit mit BHTC, die Morphing Center Control entwickelt, die im Ruhezustand als Flachbildschirm fungiert, sich aber bei Bedarf aufrichtet und sich in eine dreidimensionale physische Taste verwandelt, die mehrere Steuerelemente unterstützt. Sie nutzt dabei auch die Flexibilität von Micro-LED-Display-Technologie, um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu verbessern und so die Fahrsicherheit zu erhöhen. In diesem Steuerungsmodus kann der Fahrer leicht auf verschiedene Funktionen wie z. B. Fahrmoduswechsel, Gangschaltung, Klimaanlage und Unterhaltungssysteme im Fahrzeug zugreifen und schnell zwischen ihnen wechseln.

Darüber hinaus hat AUO den Foldable Cruise Pilot in sein intelligentes Cockpit integriert, das einen Präzisionsbewegungsmechanismus und eine Micro-LED-Display-Technologie kombiniert, um einen nahtlosen Wechsel zwischen manuellem und autonomen Fahrmodus zu ermöglichen. Das Lenkrad und das Display können bei Bedarf in verschiedenen Modi zusammengeklappt werden, wobei die hervorragende Bildqualität erhalten bleibt. Im manuellen Fahrmodus ist das Display partiell ingeklappt und zeigt nur die wichtigsten Fahrzuständ wie Geschwindigkeit und Kilometerstand an. Wenn auf autonomes Fahren umgeschaltet wird, kann es vollständig ausgeklappt werden, um Multimedia-Funktionen wie Audio- und Videounterhaltung, Shopping und Konferenzen zu bieten, und verwandelt das Fahrzeug in einen mobilen Arbeitsplatz für mehr Produktivität.

AUO unternimmt Vorstöße in den Bereich des Edge Computing, um fahrzeugbasierte Computerlösungen für die Mensch-Maschine-Interaktion und AIoT zu entwickeln

Mit dem Ziel, den Trend der Automobilindustrie zu softwaredefinierten Fahrzeugen (Software-Defined Vehicles, SDV) aufzugreifen, beschleunigt AUO mit seinen Display-HMI-Lösungen die Integration von Display- und Mensch-Maschine-Schnittstellen, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Durch die Entwicklung seiner Edge-Computing-Fähigkeiten strebt es die Bereitstellung hochintegrierter, vernetzter Computerlösungen an, die das Smart Cockpit mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen erweitern werden. Das In-Vehicle Computing von AUO, das auf der CES 2025 vorgestellt wird, unterstützt durchdacht und integrierte Display-HMI, Software-Services und KI-Funktionen. Es verbindet und steuert gleichzeitig mehrere Anzeigeeinheiten, Sensoren und Geräte im Auto für audiovisuelle Unterhaltung, Sprachassistenten und KI-gestützte Fahrerassistenzfunktionen. Das Ergebnis ist die ultimative intelligente Cockpit-Umgebung mit verbessertem Komfort und erhöhter Sicherheit.

Durch die Integration seiner neuen In-Vehicle Computing-Lösung in das “Smart Cockpit 2025” hat AUO die Funktion des „XR Interactive Window“ auf dem Rücksitz realisiert. Durch KI-generierte Datenverarbeitung können Fahrzeuginsassen einfach die auf dem Fenster angezeigten Elemente umkreisen, um mit ihnen zu interagieren oder relevante Informationen auf dem Bildschirm zu erhalten. Diese immersive, interaktive und realistische Erfahrung kann auch auf Mixed-Reality-Spiele erweitert werden, die die leistungsstarke Rechenkapazität demonstrieren. Die “In-Vehicle Computing”- Datenverarbeitung synchronisiert sich auch mit dem Horizon Image Glass, um die Anzeigefunktionen der Instrumententafel, der Mittelkonsole und des Beifahrersitzes in einer integrierten Panoramaansicht zu visualisieren. Neben einer unbeschränkten Außenansicht bietet es Echtzeit-Anzeigen des Fahrzeugstatus, der Navigation und der Straßenverhältnisse sowie Mehrwertdienste wie personalisierte Einstellungen und Sicherheitswarnungen.

AUO hat sich dazu verpflichtet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, während es sich inmitten der rasanten Innovationen der Automobilindustrie weiterentwickelt, und nutzt seine Display-HMI-Lösungen, In-Vehicle-Computing-Lösungen und Software-Services, um innovative Cockpit-Designs zu realisieren. Durch intelligente Synergien zwischen Insassen, Fahrzeugen und Straßen, sollen wichtige Unterscheidungsmerkmale im Segment der intelligenten Cockpits, mit einem kontinuierlichen Strom bahnbrechender Produkte identifiziert werden, die neue intelligente Fahr- und Mobilitätserfahrungen fördern und den Kunden, die eine technologische Marktführerschaft anstreben, starke Unterstützung bieten.

AUO auf der CES 2025 – Ausstellungsinformationen.

Ausstellungszeitraum: 7.–10. Januar 2025

AUO-Stand: West Hall, Las Vegas Convention Center (Stand 4400)

Erkunden Sie die AUO CES 2025-Website:

https://www.auo.com/en-global/ces2025

Sehen Sie sich jetzt das Video zum „AUO Smart Cockpit 2025“ an:

https://youtu.be/MFcV8_fRucM

Erfahren Sie in diesem Video, wie AUO seine Kunden auf dem Weg in eine kohlenstoffarme und nachhaltige Zukunft unterstützt:

https://youtu.be/wWoHT-sIzqQ

Weitere Informationen über die Arbeit von AUO im Bereich Mobilität finden Sie unter https://auo.com/en-global/solutions/index/Mobility

ÜBER AUO

AUO wurde 1996 gegründet und ist ein innovatives, technologieorientiertes Unternehmen, das Produkte und Lösungen mit displayzentrierter Technologie anbietet, die die Grenzen für intelligente Mobilität, industrielle Intelligenz, Energie, Einzelhandel, Gesundheitswesen sowie Unternehmen und Bildung erweitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und ist mit einem globalen Team von 41.000 Mitarbeitern in Asien, den USA und Europa tätig. Insbesondere zeigt AUO kontinuierliche Bemühungen in der ESG-Entwicklung, führende Exzellenz und Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit und ist seit 14 Jahren im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Der konsolidierte Nettoumsatz von AUO belief sich 2023 auf 8,07 Mrd. USD. Weitere Informationen über AUO finden Sie unter: www.auo.com/en-global



ÜBER AUO MOBILITY:

AUO ist seit über 20 Jahren im Bereich der Automobil-Displays tätig und hat sich mit seiner weltweit führenden innovativen Display-Technologie als zuverlässiger und wichtiger Zulieferer in der Automobilindustrie etabliert. AUO ist einer der drei führenden Anbieter von Fahrzeugpanels und hat durch die Integration von Mensch-Maschine-Schnittstellen in Fahrzeugdisplays, Fahrzeugsysteme, eingebettete Sensoren und Softwaredienste seine intelligenten Cockpit-Lösungen schrittweise erweitert.

