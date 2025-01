Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group telah menaikkan pangkat Jeff Mumford kepada Naib Presiden Eksekutif untuk Operasi dan Pembuatan

TEMECULA, Calif., Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, merupakan sebahagian daripada segmen Perniagaan Industri Nikkiso Co., Ltd., telah melantik Jeff Mumford menjadi Naib Presiden Eksekutif untuk Operasi dan Pembuatan mereka, berkuat kuasa pada 2 Januari 2025. Dalam peranan ini, tanggungjawabnya akan merangkumi memantau operasi dan pembuatan secara global serta pengurusan bahagian korporat termasuk IT, Kemudahan, Keselamatan Persekitaran Kesihatan dan Kualiti (SHEQ) dan Pengurusan Projek.

Mumford menyertai Nikkiso pada tahun 2016 sebagai pengurus projek dan sejak itu telah dinaikkan pangkat sebanyak beberapa kali kepada peranan kepimpinan termasuk Pengarah Perolehan, Pengarah Pengurusan Projek dan Pengurus Besar di operasi Las Vegas Kumpulan. Semasa berkhidmat di Nikkiso, Jeff telah mewujudkan kecekapan di samping terus mengembangkan perniagaan.

Mumford memiliki ijazah sarjana muda dalam Kesusasteraan dan Linguistik daripada University of Nevada, Las Vegas dan merupakan Profesional Pengurusan Projek (PMP) yang diperakui.

“Jeff ialah seorang pemimpin yang telah terbukti kebolehannya, di samping dedikasi yang mengagumkan untuk melakukan penambahbaikan secara berterusan. Beliau dikenali dengan keupayaannya untuk memacu perubahan transformasi dan dalam masa yang sama, mengekalkan tumpuan pada mengembangkan perniagaan.”

Adrian Ridge

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group merupakan pembekal terkemuka bagi peralatan dan penyelesaian kriogenik di seluruh dunia. Kumpulan ini memudahkan rantaian nilai sampingan kriogenik dan cecair bagi hidrogen, ammonia, karbon dioksida, LNG dan gas industri yang lain untuk pasaran tenaga, pengangkutan, marin, aeroangkasa dan gas industri di samping kekal bebas daripada molekul. Kumpulan ini diketuai oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S. — anak syarikat milik penuh Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ce420b1-d6ab-4dc1-af1f-4858d989f1d6