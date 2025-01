Die 4. Guangdong South China Medicine Industry Conference wird in Yunfu, Guangdong, abgehalten -- Die wohlduftende südchinesische Medizin ist in Yunfu mehr als nur ein Arzneimittel

YUNFU, China, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die südchinesische Medizin spielt eine wichtige Rolle in der traditionellen chinesischen Medizin. Um die chinesische Medizin im ganzen Land und in der Welt weiter bekannt zu machen, findet vom 4. bis 6. Januar 2025 die 4. Guangdong South China Medicine Industry Conference in Yunfu, Provinz Guangdong, statt.

Yunfu kann auf eine lange Anbaugeschichte und ein reiches Erbe der südchinesischen Medizin verweisen und ist bekannt als „Heimatstadt der südchinesischen Medizin“, „Heimatstadt des chinesischen Zimts“ und „Heimatstadt der Herstellung traditioneller chinesischer Medizin“. Außerdem ist Yunfu das größte Zimterzeugungsgebiet in China. In Yunfu wird die Germplasm Resource Bank for Traditional Chinese Medicine der China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS) aufgebaut. Von den auf einer Fläche von mehr als 900 Quadratkilometern angebauten 1.152 Arten von Heilpflanzen werden 58 in großem Maßstab angepflanzt. Industrielle Zentren sind bereits entstanden, und Yunfu treibt den Aufbau eines modernen Industriesystems für traditionelle chinesische Medizin (südchinesische Medizin) voran.

In Yunfu erfolgen Zucht, Anbau, Verarbeitung sowie Gewinnung der südchinesischen Medizin auf koordinierte Weise. Jährlich werden über 100 Millionen hochwertige Setzlinge wie z. B. Evodia lepta gezüchtet und landesweit verkauft. Mit der Unterstützung von 143 Pflanzschulen, 110 Verarbeitungsbetrieben und 10 spezialisierten Heilpflanzenplantagen mit nachweisbarer Qualität hat Yunfu einen außergewöhnlichen Weg für die Transformation der südchinesischen Medizin eingeschlagen. Yunfu nutzt Ressourcenvorteile wie die südchinesische Medizin, Wälder und heiße Quellen und fördert dadurch auch die Bereiche Kulturtourismus und Wellness, indem es ergänzende gesunde Lebensmittel und Gesundheitsprodukte einführt.

