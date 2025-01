Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 6 janvier 2025

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2024 :

671 015 actions Dassault Systèmes, et

11 139 634,13 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :

20 045 transactions à l’achat ;

21 486 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

3 419 294 titres et 115 255 353,37 € à l’achat ;

3 499 692 titres et 118 500 033,08 € à la vente.

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 20 045 3 419 294 115 255 353,37 21 486 3 499 692 118 500 033,08 01/07/2024 210 35 250 1 235 237,60 99 19 000 671 960,00 02/07/2024 128 20 922 718 271,50 122 21 000 722 017,00 03/07/2024 55 8 000 279 820,65 185 31 000 1 087 062,50 04/07/2024 51 10 000 352 200,00 70 12 000 424 109,30 05/07/2024 100 16 000 567 480,00 137 25 250 897 366,29 08/07/2024 165 27 000 969 750,02 135 22 000 792 860,00 09/07/2024 251 55 000 1 858 131,36 107 20 000 681 119,75 10/07/2024 183 35 000 1 181 530,29 142 23 000 779 906,40 11/07/2024 141 25 267 857 380,81 215 39 000 1 324 820,69 12/07/2024 140 25 000 853 502,50 296 45 000 1 541 388,20 15/07/2024 192 36 250 1 253 345,45 255 39 250 1 360 000,00 16/07/2024 188 30 000 1 024 536,90 113 14 500 495 580,85 17/07/2024 143 23 000 781 861,90 191 29 000 988 530,60 18/07/2024 240 39 250 1 342 256,87 247 35 000 1 202 601,69 19/07/2024 90 15 000 506 457,35 223 35 239 1 203 543,31 22/07/2024 136 23 000 791 210,00 157 23 750 818 675,00 23/07/2024 135 20 000 692 447,30 241 28 250 982 001,04 24/07/2024 218 35 000 1 197 682,50 81 12 000 411 319,64 25/07/2024 284 48 000 1 609 779,21 226 35 914 1 209 708,33 29/07/2024 117 18 500 636 775,00 213 34 000 1 180 550,00 30/07/2024 107 17 000 584 157,50 128 21 000 723 824,50 31/07/2024 100 17 000 593 750,00 210 47 000 1 646 787,50 01/08/2024 154 23 750 826 857,50 114 20 000 698 903,86 02/08/2024 287 44 000 1 498 410,00 39 6 250 214 516,00 05/08/2024 232 42 000 1 368 213,26 118 21 000 690 040,00 06/08/2024 142 29 000 956 030,50 208 32 000 1 059 476,23 07/08/2024 47 10 000 330 175,00 227 28 250 939 265,55 08/08/2024 151 25 000 826 385,00 122 20 000 664 391,42 09/08/2024 123 17 500 587 465,00 138 20 000 673 545,91 12/08/2024 189 34 500 1 157 622,50 191 30 000 1 008 216,40 13/08/2024 160 25 500 848 595,00 125 23 800 794 595,00 14/08/2024 126 22 500 759 898,88 211 36 500 1 235 854,67 15/08/2024 63 11 000 372 517,50 192 35 000 1 191 982,65 16/08/2024 199 30 000 1 026 150,85 134 21 750 745 682,50 19/08/2024 25 4 500 153 705,37 61 7 250 248 402,50 20/08/2024 95 15 000 514 497,50 87 14 000 481 290,00 21/08/2024 77 12 001 412 374,37 125 18 000 618 910,00 22/08/2024 61 9 000 310 260,00 64 10 000 345 150,00 23/08/2024 109 20 000 684 017,50 120 17 250 590 862,50 26/08/2024 28 6 000 205 000,00 49 6 750 231 237,50 27/08/2024 80 12 000 410 925,00 87 13 000 445 940,00 28/08/2024 114 17 000 585 124,60 112 17 000 586 120,00 29/08/2024 52 9 000 312 080,00 207 33 000 1 150 860,00 30/08/2024 169 24 500 866 630,00 183 26 000 921 573,90 02/09/2024 129 21 000 738 424,97 175 25 000 880 560,00 03/09/2024 205 32 250 1 127 988,62 90 13 000 456 915,50 04/09/2024 214 40 000 1 376 172,00 150 25 000 863 670,00 05/09/2024 247 55 000 1 838 580,00 31 8 000 273 530,00 06/09/2024 90 16 000 531 525,00 290 46 000 1 539 140,00 09/09/2024 76 13 500 457 115,00 238 33 000 1 118 500,81 10/09/2024 128 21 000 724 810,56 256 40 000 1 384 285,49 11/09/2024 57 10 000 348 862,70 262 41 000 1 437 898,57 12/09/2024 78 15 000 537 810,00 181 29 000 1 043 400,00 13/09/2024 74 12 000 431 541,70 206 35 000 1 260 382,44 16/09/2024 239 35 000 1 250 719,91 98 16 000 573 732,85 17/09/2024 161 25 000 889 255,00 98 17 000 606 042,36 18/09/2024 134 23 000 812 274,65 158 25 000 884 669,40 19/09/2024 - - - 207 35 250 1 275 865,87 20/09/2024 252 37 000 1 341 111,81 150 22 000 802 494,44 23/09/2024 135 21 000 754 280,00 223 30 000 1 081 061,14 24/09/2024 121 40 000 1 432 347,67 81 13 000 471 560,00 25/09/2024 59 12 000 421 340,00 187 27 000 958 626,50 26/09/2024 - - - 220 34 000 1 239 400,00 27/09/2024 183 30 000 1 087 410,00 232 34 000 1 239 422,50 30/09/2024 258 42 000 1 514 921,32 40 6 500 235 995,00 01/10/2024 184 29 000 1 036 924,55 122 21 326 766 448,97 02/10/2024 160 31 052 1 101 150,32 165 37 000 1 314 430,00 03/10/2024 178 30 000 1 063 592,50 139 22 000 781 859,28 04/10/2024 232 31 500 1 112 383,95 167 30 500 1 079 085,00 07/10/2024 172 28 000 985 750,00 101 15 000 529 087,50 08/10/2024 253 39 500 1 367 829,55 58 10 000 348 296,25 09/10/2024 287 47 000 1 585 971,80 186 33 000 1 119 750,00 10/10/2024 73 32 000 1 084 920,00 66 10 250 348 302,40 11/10/2024 171 24 832 841 723,04 234 30 000 1 018 540,83 14/10/2024 106 16 000 543 970,00 125 19 000 646 950,00 15/10/2024 181 34 000 1 142 010,00 48 9 000 306 400,00 16/10/2024 89 20 000 654 999,90 123 16 204 532 491,91 17/10/2024 88 14 000 458 710,00 141 19 000 623 160,00 18/10/2024 100 17 000 565 110,00 220 26 000 863 980,00 21/10/2024 212 35 000 1 159 435,00 86 11 000 365 530,00 22/10/2024 236 32 500 1 080 495,00 223 37 000 1 232 433,96 23/10/2024 242 42 500 1 409 055,16 246 38 000 1 263 633,81 24/10/2024 227 68 000 2 213 015,60 209 36 000 1 185 710,00 25/10/2024 209 37 000 1 179 180,16 73 11 004 356 738,76 28/10/2024 67 11 000 351 030,00 96 18 000 575 510,00 29/10/2024 159 30 000 963 640,00 262 46 539 1 498 206,49 30/10/2024 302 47 000 1 495 250,00 181 27 000 860 407,54 31/10/2024 283 49 000 1 539 005,00 235 45 750 1 439 766,84 01/11/2024 12 2 000 63 080,00 218 38 500 1 225 557,86 04/11/2024 237 40 000 1 269 212,38 109 19 000 603 516,88 05/11/2024 226 39 000 1 228 494,60 194 39 000 1 229 627,80 06/11/2024 170 30 000 955 700,00 201 44 000 1 410 196,03 07/11/2024 - - - 275 39 000 1 266 525,00 08/11/2024 227 40 000 1 308 655,00 233 40 165 1 316 489,64 11/11/2024 222 32 627 1 069 979,76 188 34 000 1 116 091,65 12/11/2024 183 30 000 976 440,00 130 22 000 717 830,00 13/11/2024 257 39 000 1 247 158,05 81 15 000 481 680,00 14/11/2024 126 20 000 642 979,76 331 49 500 1 594 140,00 15/11/2024 227 38 000 1 201 150,00 - - - 18/11/2024 114 20 250 637 045,00 239 38 000 1 199 427,40 19/11/2024 175 30 000 953 215,00 233 40 000 1 273 397,76 20/11/2024 153 30 000 965 607,50 212 38 500 1 240 941,14 21/11/2024 264 41 000 1 313 723,81 166 50 021 1 605 733,83 22/11/2024 216 36 000 1 166 000,22 237 41 000 1 330 850,00 25/11/2024 144 21 000 684 727,36 300 51 000 1 670 965,80 26/11/2024 188 32 000 1 049 201,26 135 23 000 756 080,00 27/11/2024 257 40 000 1 298 605,00 128 20 000 649 973,39 28/11/2024 180 29 250 949 876,00 248 41 000 1 333 365,00 29/11/2024 228 31 000 1 005 861,00 248 36 000 1 170 103,20 02/12/2024 281 48 000 1 545 131,71 150 22 000 712 507,00 03/12/2024 139 25 000 808 831,45 273 42 000 1 361 360,45 04/12/2024 11 3 000 97 110,00 398 58 250 1 932 410,90 05/12/2024 70 11 500 387 315,00 141 19 000 641 360,00 06/12/2024 - - - 220 35 250 1 213 612,50 09/12/2024 111 17 000 592 590,00 239 40 000 1 398 996,71 10/12/2024 147 21 000 731 799,45 164 31 500 1 099 123,50 11/12/2024 131 23 000 803 980,00 178 37 000 1 298 315,50 12/12/2024 183 32 000 1 122 657,50 182 33 000 1 160 024,80 13/12/2024 216 38 093 1 330 554,28 162 30 000 1 049 517,37 16/12/2024 331 44 000 1 514 957,40 48 7 500 259 963,68 17/12/2024 202 33 000 1 133 316,71 250 40 000 1 376 111,00 18/12/2024 226 40 000 1 358 845,00 116 20 000 680 702,40 19/12/2024 241 47 000 1 560 921,80 151 28 000 931 647,50 20/12/2024 186 31 000 1 022 205,00 126 24 000 793 120,00 23/12/2024 188 38 750 1 281 625,00 202 30 000 994 050,00 24/12/2024 - - - 118 19 100 638 385,80 27/12/2024 233 38 000 1 268 339,06 132 22 000 736 130,00 30/12/2024 193 30 000 992 969,83 131 20 000 663 950,00 31/12/2024 42 8 000 263 350,00 213 30 130 999 830,00

