BRAZIL POTASH REFORÇA AINDA MAIS SEU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A NOMEAÇÃO DE CHRISTIAN JOERG

Veterano do setor traz mais de 30 anos de experiência em commodities agrícolas e financiamento de projetos



Nomeação reforça o Conselho enquanto a Brazil Potash avança na construção do Projeto Potássio Autazes

MANAUS, Brasil, Jan. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Companhia”) (NYSE American: GRO), uma empresa que está desenvolvendo e construindo o maior projeto de fertilizantes de potássio no Brasil, anunciou hoje a nomeação de Christian Joerg para seu Conselho de Administração, com efeito imediato. O Sr. Joerg traz mais de três décadas de experiência em liderança no setor de commodities agrícolas, comércio internacional, financiamento agrícola e segurança alimentar na África e no Oriente Médio.

“A nomeação de Christian fortalece nosso Conselho enquanto avançamos na construção do Projeto Potássio Autazes. Sua profunda experiência no setor de mercados agrícolas globais e suas amplas conexões no Oriente Médio contribuirão significativamente para nosso sucesso. Seu histórico comprovado de construção e gestão bem-sucedidas de negócios agrícolas globais, combinado com sua experiência em financiamento de projetos e gestão de riscos, será fundamental para ajudar a orientar o crescimento estratégico da Brazil Potash”, disse Mayo Schmidt, Presidente Executivo do Conselho de Administração da Brazil Potash.

O Sr. Joerg é CEO da VA Intertrading Aktiengesellschaft (VAIT), a principal empresa de comércio da Áustria. Mais recentemente, atuou como Vice-Presidente de Comércio na SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) e, anteriormente, foi chefe de Investimentos e Gestão de Portfólio da Cadeia de Suprimentos Agrícolas, sendo responsável pelo desenvolvimento e execução da estratégia global de segurança alimentar da Arábia Saudita. Anteriormente, o Sr. Joerg atuou como CEO da MAG Commodities (2013-2016), Vice-Presidente e Diretor Geral das operações da Viterra na Europa, Oriente Médio e África (2008-2013), Diretor Executivo de Financiamento de Commodities no UBS (2005-2008) e Vice-Presidente e Diretor Geral de Gestão de Garantias na SGS (1998-2005).

O Sr. Joerg possui diplomas pela Dr. Räbers Business College em Zurique e pelo Agricultural College Strickhof. Ele é multilíngue, fluente em alemão, inglês, francês e holandês.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o maior projeto de potássio do Brasil, que fornecerá fertilizantes sustentáveis para um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil possui papel crucial para a segurança alimentar global, pois possui uma das maiores reservas de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo de safras durante todo o ano. No entanto, o país é vulnerável, já que importa mais de 95% de seu fertilizante de potássio, apesar de possuir o que se estima ser uma das maiores bacias de potássio inexploradas do mundo. O potássio produzido será transportado principalmente por barcaças fluviais de baixo custo em parceria com o Grupo Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores empresas agrícolas e operadoras logísticas de produtos agrícolas no Brasil. Com uma produção inicial planejada de 2,4 milhões de toneladas curtas de potássio por ano, a Brazil Potash atenderá a cerca de ~17% da crescente demanda por potássio do Brasil, com planos futuros de dobrar a produção. A Potássio do Brasil Ltda., subsidiária integral da Brazil Potash, venderá 100% da produção no mercado doméstico, reduzindo a dependência do Brasil de importações de potássio e, ao mesmo tempo, reduzindo a emissão de cerca de 1,4 milhão de toneladas de GEE por ano. Mais informações podem ser encontradas em www.potassiodobrasil.com.br.

Nota de Advertência sobre Declarações Futuras

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são declarações que não constituem fatos históricos. Palavras como “espera”, “estima”, “prevê” e “pretende” ou expressões similares têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo aquelas relacionadas à obtenção de duas outorgas de recursos hídricos, estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro da Companhia no Formulário F-1, conforme alterado, para o IPO arquivado junto à SEC e no prospecto suplementar de precificação pós-recebimento (prospecto PREP) arquivado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Québec. Os leitores são advertidos a não depositar confiança excessiva em nenhuma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado. A Companhia renuncia expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a qualquer declaração prospectiva contida neste documento para refletir qualquer alteração nas expectativas da Companhia em relação a elas ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias sobre as quais qualquer declaração se baseia, salvo se exigido por lei.

Contato:

Relações com Investidores da Brazil Potash

info@brazilpotash.com