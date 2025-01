North Media sælger aktiviteterne i jobportalen Ofir til Jobindex

Selskabsmeddelelse nr. 1-2025



6. januar 2025



North Media A/S har indgået en aftale med Jobindex A/S om overdragelse af alle kommercielle aktiviteter i selskabet Ofir A/S per dags dato.

Jobindex overtager alle Ofirs kunderelationer, indhold og annonce- og brugerdata på sitet www.ofir.dk samt 11 kommercielle medarbejdere. For at sikre en smidig overgang for kunderne, fortsætter Jobindex med at bruge Ofirs hjemmeside, brand og logo i en overgangsperiode. Salgssummen udgør 20 mio. kr.

”Ofir har været en pionér på markedet for online jobannoncer, idet selskabet blev etableret i 1996, og i alle år sammen med Jobindex har været toneangivende for udviklingen af det danske marked for digitale jobplatforme. Set i lyset af udviklingen i markedet er det naturligt, at Jobindex nu overtager de kommercielle aktiviteter i Ofir og dermed kan skabe en endnu større og skalérbar spiller inden for online-jobannoncer. Beslutningen understøtter North Medias ambitioner om at være markedsledende inden for de segmenter, hvor vi driver forretning”, siger Lasse Ingemann Brodt, koncernchef i North Media.

Som senest oplyst i Delårsrapporten for 3. kvartal 2024 er North Medias finansielle forventninger til Ofir i 2024 en omsætning på 30-33 mio. kr., et EBITDA på -16 til -13 mio. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) på -17 til -14 mio. kr.

Salget af Ofir påvirker ikke North Medias samlede finansielle forventninger til 2024, som er en omsætning på 1.315-1.340 mio. kr., et EBITDA på 140-160 mio. kr. og et resultat at primær drift (EBIT) på 65-85 mio. kr. Salgssummen for Ofir vil indgå som en indtægt i regnskabet for 2025. North Media forventer at offentliggøre årsrapporten for 2024 den 12. marts 2025.



Yderligere oplysninger:

CEO, Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 20 24 32 92

CFO, Kåre Wigh, telefon +45 25 65 21 45

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributører af tilbuds -og ugeaviser. Minetilbud er en førende digital tilbudsplatform. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for høj vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste jobunivers. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.