Copenhagen Capital A/S – Udnyttelse af warrants

Copenhagen Capital A/S har besluttet at sælge 281.578 stk. stamaktier á kr. 1 fra selskabets beholdning af egne aktier. Salget af aktierne sker som led i afvikling af direktør Rasmus Greis udnyttelse af 281.578 stk. warrants til stamaktier i Copenhagen Capital A/S. Salget tilfører Copenhagen Capital A/S et bruttoprovenu på kr. 512.471,96.



Direktør Rasmus Greis er samtidigt tildelt et nyt 4-årigt warrantprogram, der giver warrants med ret til at tegne 480.087 stk. stamaktier i Copenhagen Capital A/S til kurs 5,20 pr. aktie. Warrants optjenes i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. I den forbindelse er der foretaget redaktionelle korrektioner til selskabets vedtægter og bilag.

