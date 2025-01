Sidetrade : Bilan annuel 2024 du contrat de liquidité

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, publie le bilan annuel 2024 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par Sidetrade à Natixis Oddo BHF, les moyens qui figurent au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2024 étaient :

Nombre de titres : 2 050

Solde en espèces : 368 933,08 euros

Au cours du second semestre 2024, il a été exécuté un total de :

Achat



5 424 titres 1 144 933 € 983 transactions Vente



5 655 titres 1 193 718,5 € 1 084 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2024 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 22 mars 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre de titres : 2 609

Solde en espèces : 228 564,16 euros

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 38 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Aimie sur LinkedIn.

Annexe – Transactions du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024





Achats



Ventes

ALBFR FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 983 5424 1144933 1084 5655 1193718,5 01/07/2024 3 34 5984,5 8 90 16111,5 02/07/2024 10 73 12889 8 42 7411,5 03/07/2024 9 52 9076,5 7 28 4935 04/07/2024 7 77 13512 8 66 11651 05/07/2024 4 34 5951 2 21 3680 08/07/2024 4 54 9313 16 100 17471,5 09/07/2024 5 56 9816 5 13 2301 10/07/2024 9 73 12626 10 64 11103,5 11/07/2024 2 13 2274,5 8 36 6314,5 12/07/2024 3 11 1930,5 2 2 351,5 15/07/2024 3 19 3317 2 11 1935 16/07/2024 3 19 3298,5 3 20 3501,5 17/07/2024 5 24 4260 10 54 9639 18/07/2024 4 17 3041 8 46 8275,5 19/07/2024 4 28 5047,5 2 2 361,5 22/07/2024 4 16 2970 13 127 23316 23/07/2024 4 32 5933 3 13 2412 24/07/2024 2 6 1111 4 23 4277 25/07/2024 3 16 3006,5 10 48 9019,5 26/07/2024 6 18 3359 12 85 16140,5 29/07/2024 14 81 15708 16 69 13482 30/07/2024 6 31 5962,5 6 31 5998,5 31/07/2024 6 18 3446,5 4 18 3459,5 01/08/2024 11 27 5216 6 18 3489 02/08/2024 1 1 194,5 1 1 194,5 05/08/2024 24 92 17290,5 2 3 568 06/08/2024 1 1 188 12 53 10031 07/08/2024 6 31 5911,5 2 9 1727,5 08/08/2024 3 11 2091 8 38 7328 09/08/2024 1 1 193,5 22 129 25507,5 12/08/2024 3 21 4231 5 18 3685 13/08/2024 4 6 1200 8 27 5479 14/08/2024 3 16 3212 7 30 6119 15/08/2024 1 1 204 2 7 1434 16/08/2024 3 8 1632 3 7 1434 19/08/2024 12 33 7040 24 87 18524 20/08/2024 11 53 11377 5 28 6040 21/08/2024 9 48 10405 18 91 20015 22/08/2024 26 98 22243 19 82 18726 23/08/2024 12 42 9541 12 40 9193 26/08/2024 9 51 11401 4 24 5414 27/08/2024 18 66 14386 4 12 2608 28/08/2024 13 98 20487 9 46 9540 29/08/2024 15 75 15337 5 26 5348 30/08/2024 15 125 24776 17 105 20870 02/09/2024 2 8 1592 17 69 14157 03/09/2024 11 38 7886 1 1 209 04/09/2024 12 56 11405 2 9 1822 05/09/2024 6 42 8378 9 33 6609 06/09/2024 4 42 8441 8 19 3848 09/09/2024 20 136 26904 10 79 15857 10/09/2024 9 44 8760 23 125 24892 11/09/2024 20 120 24024 28 157 32024 12/09/2024 3 12 2376 7 34 6803 13/09/2024 4 31 6254 3 8 1632 16/09/2024 13 66 13077 11 44 8764 17/09/2024 11 52 10364 10 62 12421 18/09/2024 5 29 5770 2 15 2991 19/09/2024 5 32 6378,5 18 125 25477,5 20/09/2024 18 111 23699 25 158 33785 23/09/2024 4 20 4348 9 63 13664 24/09/2024 10 55 12043 6 44 9687 25/09/2024 4 12 2629 9 23 5071 26/09/2024 8 31 6942 12 50 11258 27/09/2024 5 28 6273 12 38 8565 30/09/2024 11 59 13363 6 33 7477 01/10/2024 18 116 25363 5 23 4967 02/10/2024 4 15 3226 6 17 3672 03/10/2024 4 18 3989 15 59 12991 04/10/2024 6 23 5071 6 30 6660 07/10/2024 4 21 4670 7 35 7796 08/10/2024 10 53 11759 7 37 8274 09/10/2024 5 32 7102 5 20 4456 10/10/2024 4 7 1561 9 35 7863 11/10/2024 15 81 18216 9 41 9294 14/10/2024 16 80 17399 4 13 2815 15/10/2024 6 19 4186 16 64 14046 16/10/2024 9 57 12371 11 73 16153 17/10/2024 6 33 7467 11 53 12052 18/10/2024 16 103 23093 13 72 16231 21/10/2024 5 31 7132 28 136 31495 22/10/2024 6 44 10346 6 27 6385 23/10/2024 19 155 35618 4 19 4279 24/10/2024 11 55 12545 25 135 30935 25/10/2024 10 54 12350 4 15 3422 28/10/2024 5 54 12138 1 1 225 29/10/2024 18 160 36175 18 137 31338 30/10/2024 8 45 9886 15 51 11224 31/10/2024 3 3 658 11 62 13771 01/11/2024 13 81 17773 7 66 14511 04/11/2024 5 15 3315 6 26 5782 05/11/2024 2 13 2909 5 28 6266 06/11/2024 4 33 7357 3 13 2923 07/11/2024 6 26 5757 3 5 1114 08/11/2024 14 77 17365 25 137 31097 11/11/2024 3 21 4737 1 1 228 12/11/2024 3 8 1815 3 21 4806 13/11/2024 17 97 22742 31 174 41131 14/11/2024 15 94 21555 5 21 4762 15/11/2024 8 18 4041 8 31 7018 18/11/2024 6 42 9502 1 1 227 19/11/2024 6 35 7875 5 32 7240 20/11/2024 7 34 7767 12 80 18321 21/11/2024 8 61 13725 7 29 6613 22/11/2024 1 1 228 3 9 2060 25/11/2024 3 10 2270 1 1 227 26/11/2024 3 11 2497 1 1 227 27/11/2024 7 47 10601 4 13 2928 28/11/2024 1 1 223 2 2 448 29/11/2024 1 1 224 7 31 7014 02/12/2024 1 8 1792 3 10 2264 03/12/2024 17 59 13265 8 36 8172 04/12/2024 8 56 12290 8 32 7104 05/12/2024 3 3 662 4 65 14479 06/12/2024 11 64 14173 1 1 224 09/12/2024 8 30 6605 7 28 6195 10/12/2024 3 16 3513 2 8 1760 11/12/2024 1 1 218 1 1 218 12/12/2024 9 36 7847 0 0 0 13/12/2024 15 70 14508 18 122 26401 16/12/2024 14 135 29570 4 43 9436 17/12/2024 9 47 10234 9 55 12066 18/12/2024 11 59 12853 8 41 9053 19/12/2024 6 29 6264 6 37 8036 20/12/2024 2 13 2834 10 67 14898 23/12/2024 9 54 12135 8 25 5601 24/12/2024 3 3 669 2 7 1579 27/12/2024 3 19 4261 1 1 227 30/12/2024 0 0 0 12 106 24116 31/12/2024 3 6 1344 6 14 3166

