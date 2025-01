Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 januari 2025 – 7u CET

Fagron versterkt zijn marktpositie met de overnames van CareFirst in Noord-Amerika en Injeplast in Brazilië

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, kondigt met genoegen twee strategische overnames aan: CareFirst Specialty Pharmacy in Noord-Amerika en Injeplast in Brazilië. Deze acquisities benadrukken Fagron’s streven om uit te breiden in onze belangrijkste markten en tegelijkertijd vast te houden aan onze gedisciplineerde overnamestrategie.

De gezamenlijke waarde van deze twee overnames bedraagt circa €30 miljoen en wordt volledig gefinancierd met de eigen middelen van Fagron. De transacties zijn nog onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen. Beide bedrijven opereren met een EBITDA-marge die iets hoger ligt dan de bestaande groepsmarge van Fagron.

CareFirst Specialty Pharmacy, gevestigd in New Jersey, VS, is een 503A farmaceutische bereider die gespecialiseerd is in de gezondheids- en welzijnssector. Het bedrijf levert niet-steriele medicatie op basis van patiënt-specifieke recepten, met een bijzondere focus op hormoonvervangingstherapie en dermatologie.

Met een jaarlijkse omzet van enkele miljoenen euro vergroot CareFirst de aanwezigheid van Fagron in de Noord-Amerikaanse preventie- en levensstijlmarkten. Deze overname stelt Fagron in staat om aan de groeiende vraag naar gepersonaliseerde zorgoplossingen te voldoen en versterkt zijn leiderschap in dit groeiende segment.

Injeplast, gevestigd in São Paulo, Brazilië, is een GMP-gecertificeerde, verticaal geïntegreerde producent van kunststofverpakkingen. Met een jaarlijkse omzet in de lage dubbele cijfers (€ miljoen) biedt het bedrijf hoogwaardige verpakkingsoplossingen en efficiënte productieprocessen.

Deze overname ondersteunt Fagron’s Essentials-strategie door het productportfolio en klantenbestand in Latijns-Amerika uit te breiden. Bovendien zullen de capaciteiten van Injeplast de ondersteuning van Fagron uitbreiden naar andere regio’s, waardoor de wereldwijde activiteiten worden versterkt.

Bovendien is de overname van EuroOTC, aangekondigd tijdens de trading update van Q3 2024, inmiddels afgerond.

Rafael Padilla, CEO van Fagron, reageerde: “We zijn bijzonder verheugd om deze twee overnames aan te kondigen, die onze gedisciplineerde en strategische groeiaanpak weerspiegelen. Met de overname van CareFirst kan Fagron voldoen aan de groeiende vraag in de preventie- en levensstijlsegmenten, waardoor we ons leiderschap in Noord-Amerika bevestigen. Evenzo zal de toevoeging van Injeplast onze marktpositie in Latijns-Amerika versterken door ons productportfolio uit te breiden en ons klantenbestand te vergroten. Beide bedrijven sluiten aan bij de groepsmarge van Fagron, en we verwachten ze binnen 18 tot 24 maanden te integreren.”

Financiële kalender 2025

20 februari 2025 Jaarresultaten 2024

10 april 2025 Trading update eerste kwartaal 2025

12 mei 2025 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

31 juli 2025 Halfjaarlijkse resultaten 2025

9 oktober 2025 Trading update derde kwartaal 2025

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 7u CET.

Voor meer informatie

Karin de Jong

Chief Financial Officer

investors@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen mogelijk als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan bijgevolg geen garantie geven dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren en neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of een andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, prevaleert de laatste.

