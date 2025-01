RIBER reçoit une nouvelle commande pour un système de production en Europe

Bezons (France), le 7 janvier 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d’un système MBE de production par Almae Technologies.

Almae Technologies, société française fondée en 2016 en tant que spin-off industrielle de III-V Lab (un laboratoire de recherche industrielle commun à Nokia, Thales et CEA-Leti), a passé cette commande pour renforcer ses capacités de production de composants photoniques avancés. Ces composants permettent de répondre à la demande du marché des télécoms et des datacoms en matière de transmission de données optiques à très haut débit, une demande fortement stimulée par les applications de l’intelligence artificielle qui requièrent des volumes de données toujours croissants.

Cette nouvelle commande s’inscrit dans le cadre d’un partenariat durable, marqué par une première livraison de machine MBE à source de gaz (Gaz Source MBE - GSMBE) par RIBER à Almae Technologies en 2019. Elle confirme la pertinence et la fiabilité des solutions MBE de RIBER pour la fabrication de puces photoniques à ultra-haute vitesse en InP (phosphure d'indium), essentielles pour les infrastructures datacom de prochaine génération et, plus généralement, pour toutes les solutions de connectivité futures.

La GSMBE, variante avancée de la MBE, est particulièrement adaptée aux besoins exigeants des procédés multi-épitaxies, typiques des applications photoniques. Ce processus exige une machine d’une stabilité, reproductibilité et uniformité exceptionnelles. La collaboration étroite entre Almae Technologies et RIBER a permis d’optimiser la productivité de cette technologie, combinant le savoir-faire process d’Almae et l’expertise technique de RIBER. Cette optimisation, incluant des améliorations du design, de l’instrumentation embarquée et du contrôle process, a renforcé la confiance d’Almae pour renouveler sa commande d’un nouveau système GSMBE auprès de RIBER.

Pour Jean Louis Gentner, CEO d’Almae Technologies, : « Almae ambitionne de devenir un des leaders mondiaux des solutions photoniques avancées pour les réseaux à fibres optiques à très haut débit qui sont au cœur de notre société de demain. Le développement d’Almae s’appuie sur des procédés innovants utilisant la GSMBE, qui permet à nos produits de bénéficier d’un avantage compétitif différencié en termes de performances. L’acquisition de ce nouveau système, étape importante dans le développement de notre plateforme industrielle, nous permettra d’accroitre notre productivité sur un marché très compétitif. »

Annie Geoffroy, Présidente Directrice Générale de RIBER, déclare : « Cette nouvelle commande de la part d’Almae Technologies renforce notre partenariat stratégique initié en 2017 et illustre la confiance renouvelée dans nos solutions MBE. En permettant à Almae d’augmenter ses capacités de production, RIBER confirme son rôle d’acteur clé dans la transformation de l’industrie des semi-conducteurs et sa capacité à répondre aux besoins croissants de ce secteur en évolution rapide. Cette collaboration fructueuse met en lumière notre capacité à proposer des machines optimisées, stables et hautement performantes, répondant aux besoins les plus exigeants de nos clients. »

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

