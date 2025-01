KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 7 janvier 2025

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2ème semestre 2024 :

Moyens disponibles au 31 décembre 2024 : 67 087 actions Klépierre et 10 037 145,16 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 184 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 196 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 477 246 titres pour 41 298 701,57 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 563 859 titres pour 43 585 088,22 euros.

Il est rappelé que :

Au 30 juin 2024, les moyens disponibles étaient de 153 700 actions Klépierre et 7 577 451,28 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/07/2024 - 48 - 35 000 - 892 500,00 02/07/2024 8 15 4 000 12 000 100 560,00 303 960,00 03/07/2024 2 41 2 000 18 000 50 920,00 461 880,00 04/07/2024 13 7 8 450 8 000 218 094,50 206 960,00 05/07/2024 4 19 5 550 12 000 142 801,50 310 920,00 08/07/2024 18 13 18 000 14 000 463 500,00 364 980,00 09/07/2024 15 3 15 000 6 000 370 050,00 148 560,00 10/07/2024 - 17 - 17 000 - 423 640,00 11/07/2024 2 26 2 857 16 000 70 767,89 400 320,00 12/07/2024 5 29 6 000 10 000 149 700,00 251 200,00 15/07/2024 19 - 14 000 - 351 120,00 - 16/07/2024 5 28 4 000 14 057 100 320,00 354 517,54 17/07/2024 10 8 6 000 9 021 150 180,00 227 329,20 18/07/2024 19 12 12 089 7 922 304 884,58 200 347,38 19/07/2024 21 3 16 000 4 000 400 800,00 100 560,00 22/07/2024 13 30 14 000 18 000 352 940,00 455 400,00 23/07/2024 17 16 14 000 16 000 351 540,00 402 720,00 24/07/2024 26 14 24 000 12 000 599 280,00 300 480,00 25/07/2024 40 31 16 000 22 187 396 160,00 552 234,43 26/07/2024 11 17 12 084 14 868 301 737,48 372 443,40 29/07/2024 7 37 6 000 18 955 151 140,00 478 234,65 30/07/2024 16 11 14 998 12 000 378 099,58 303 240,00 31/07/2024 - 21 - 15 000 - 397 200,00 Sous-total juillet 2024 271 446 215 028 312 010 5 404 595,53 7 909 626,60 01/08/2024 5 18 4,000 13,000 106,680.00 348,010.00 02/08/2024 16 14 9,000 6,000 239,310.00 160,560.00 05/08/2024 41 13 15,000 12,000 393,000.00 316,440.00 06/08/2024 18 15 18,000 16,000 469,440.00 420,160.00 07/08/2024 1 28 3,000 14,000 79,500.00 371,840.00 08/08/2024 40 21 19,000 16,000 499,890.00 422,080.00 09/08/2024 25 6 14,000 6,000 370,300.00 159,300.00 12/08/2024 29 5 14,000 2,000 368,480.00 53,000.00 13/08/2024 26 13 12,000 12,163 315,360.00 319,886.90 14/08/2024 6 20 7,000 14,000 185,780.00 372,680.00 15/08/2024 5 20 2,000 10,000 53,160.00 266,800.00 16/08/2024 17 1 18,000 912 476,820.00 24,204.48 19/08/2024 7 12 6,000 10,000 159,780.00 267,100.00 20/08/2024 22 3 16,000 4,000 426,080.00 106,800.00 21/08/2024 20 8 12,000 12,000 319,920.00 320,520.00 22/08/2024 17 17 12,001 16,000 321,866.82 429,760.00 23/08/2024 8 17 8,000 10,000 214,800.00 269,300.00 26/08/2024 15 16 1,700 7,000 46,019.00 189,560.00 27/08/2024 18 11 8,000 7,500 216,640.00 203,550.00 28/08/2024 8 17 5,000 5,000 135,400.00 135,750.00 29/08/2024 23 19 16,000 5,000 430,400.00 135,950.00 30/08/2024 3 14 2,000 11,000 54,040.00 297,770.00 Sous-total août 2024 370 308 221 701 209 575 5 882 665,82 5 591 021,38





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/09/2024 2 30 2,000 16,000 53,940.00 436,160.00 03/09/2024 22 14 10,000 11,000 272,500.00 300,850.00 04/09/2024 3 17 2,000 12,000 54,800.00 330,240.00 05/09/2024 3 32 5,000 18,000 139,800.00 505,080.00 06/09/2024 14 13 17,000 14,000 475,320.00 393,960.00 09/09/2024 25 1 22,000 2,000 617,320.00 56,600.00 10/09/2024 8 14 4,000 16,000 111,760.00 451,520.00 11/09/2024 23 10 16,000 10,000 453,120.00 284,900.00 12/09/2024 - 48 - 16,000 - 460,480.00 13/09/2024 - 20 - 8,000 - 232,640.00 16/09/2024 30 - 30,000 - 874,500.00 - 17/09/2024 36 10 20,000 6,000 582,400.00 175,680.00 18/09/2024 8 25 14,000 18,000 407,680.00 525,600.00 19/09/2024 28 30 14,000 16,000 410,480.00 471,680.00 20/09/2024 10 28 9,000 14,000 263,700.00 411,740.00 23/09/2024 2 18 4,000 20,000 117,440.00 590,000.00 24/09/2024 22 22 24,000 12,000 705,840.00 354,480.00 25/09/2024 8 36 4,000 18,000 117,800.00 532,260.00 26/09/2024 31 14 18,059 10,000 536,713.48 298,200.00 27/09/2024 41 23 18,000 12,000 531,720.00 355,680.00 30/09/2024 22 - 16,000 - 469,120.00 - Sous-total septembre 2024 338 405 249 059 249 000 7 195 953,48 7 167 750,00 01/10/2024 18 38 18,000 22,000 531,180.00 652,300.00 02/10/2024 23 2 22,000 2,000 645,480.00 58,800.00 03/10/2024 36 9 26,000 10,000 752,960.00 291,200.00 04/10/2024 14 25 10,000 19,952 290,800.00 582,598.40 07/10/2024 16 28 14,000 24,000 406,140.00 698,880.00 08/10/2024 - 40 - 22,000 - 642,840.00 09/10/2024 10 25 4,000 20,000 117,200.00 588,800.00 10/10/2024 41 4 26,000 4,001 763,360.00 117,829.45 11/10/2024 1 21 1 20,000 29.30 592,200.00 14/10/2024 33 2 20,000 2,000 589,600.00 59,200.00 15/10/2024 17 15 8,000 18,000 236,800.00 536,400.00 16/10/2024 5 6 6,000 8,084 180,180.00 243,328.40 17/10/2024 20 12 18,000 14,000 543,960.00 424,060.00 18/10/2024 37 6 18,332 6,000 551,793.20 181,140.00 21/10/2024 33 18 22,000 10,000 660,440.00 300,400.00 22/10/2024 53 11 36,000 10,000 1,067,400.00 297,400.00 23/10/2024 13 23 18,000 24,000 533,340.00 714,000.00 24/10/2024 8 23 6,193 18,000 184,241.75 536,220.00 25/10/2024 48 8 19,807 8,000 586,089.13 237,440.00 28/10/2024 - 35 - 26,000 - 773,760.00 29/10/2024 26 22 20,000 8,000 595,400.00 239,840.00 30/10/2024 20 7 16,000 8,000 472,160.00 238,000.00 31/10/2024 22 10 11,000 9,000 321,640.00 263,700.00 Sous-total octobre 2024 494 390 339 333 313 037 10 030 193,38 9 270 336,25





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/11/2024 17 31 3,773 22,000 110,699.82 648,340.00 04/11/2024 33 5 18,000 5,000 525,600.00 146,450.00 05/11/2024 31 2 20,000 3,000 577,200.00 87,300.00 06/11/2024 29 14 22,295 6,000 637,191.10 173,820.00 07/11/2024 2 23 2,000 17,150 56,600.00 488,775.00 08/11/2024 - 19 - 18,000 - 516,960.00 11/11/2024 - 24 - 10,086 - 290,981.10 12/11/2024 41 3 22,000 2,000 627,440.00 57,400.00 13/11/2024 26 5 17,535 4,000 501,325.65 115,000.00 14/11/2024 - 39 - 24,000 - 693,120.00 15/11/2024 - 6 - 4,000 - 116,000.00 18/11/2024 27 - 14,255 - 411,114.20 - 19/11/2024 3 15 4,000 16,000 115,400.00 464,160.00 20/11/2024 25 2 18,000 2,000 518,400.00 58,200.00 21/11/2024 33 32 17,000 18,000 487,220.00 518,760.00 22/11/2024 - 35 - 30,000 - 869,400.00 25/11/2024 40 16 34,000 4,000 971,380.00 117,200.00 26/11/2024 26 19 18,000 6,000 510,480.00 171,120.00 27/11/2024 6 37 6,000 24,000 169,020.00 681,840.00 28/11/2024 10 13 8,000 16,000 227,360.00 456,320.00 29/11/2024 23 23 7,080 16,000 201,567.60 456,960.00 Sous-total novembre 2024 372 363 231 938 247 236 6 647 998,37 7 128 106,10 02/12/2024 40 11 26 000 6 000 732 420,00 170 400,00 03/12/2024 2 30 2 000 20 000 56 000,00 563 600,00 04/12/2024 11 24 8 000 16 000 223 920,00 452 320,00 05/12/2024 24 13 12 000 10 000 339 240,00 283 000,00 06/12/2024 1 23 2 000 16 000 56 400,00 455 360,00 09/12/2024 26 - 32 000 - 904 640,00 - 10/12/2024 40 16 28 000 20 000 773 080,00 554 800,00 11/12/2024 31 12 16 180 10 000 449 156,80 278 200,00 12/12/2024 - 46 - 30 000 - 836 700,00 13/12/2024 15 36 2 000 20 000 55 600,00 559 800,00 16/12/2024 25 6 19 820 17 000 549 608,60 471 920,00 17/12/2024 23 6 12 000 10 000 333 120,00 278 400,00 18/12/2024 - 16 - 16 000 - 445 920,00 19/12/2024 34 - 24 476 - 673 824,28 - 20/12/2024 12 22 5 619 22 000 154 016,79 610 060,00 23/12/2024 22 - 16 000 - 444 320,00 - 24/12/2024 1 12 1 10 001 27,82 278 927,89 27/12/2024 7 6 4 000 4 000 111 200,00 111 720,00 30/12/2024 22 2 8 000 2 000 222 800,00 55 800,00 31/12/2024 3 3 2 091 4 000 57 920,70 111 320,00 Sous-total décembre 2024 339 284 220 187 233 001 6 137 294,99 6 518 247,89 TOTAL 2éme SEMESTRE 2024 2 184 2 196 1 477 246 1 563 859 41 298 701,57 43 585 088,22

AGENDA

12 février 2025 Résultats annuels 2024 (après bourse)

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Paul Logerot, Group Head of IR and financial communication

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul,logerot@klepierre,com

Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo,martins@klepierre,com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy,phelippeau@klepierre,com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, la principale foncière spécialisée en centres commerciaux d’Europe continentale, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 19,9 milliards d’euros au 30 juin 2024, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, l’un des principaux opérateurs de centres commerciaux en Scandinavie. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www,klepierre,com

Pièce jointe