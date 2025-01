Uregelmæssigheder i koncernens mexicanske FurnMaster selskab påvirker regnskabsåret 2023/24 negativt og leder tillige til korrektion af tidligere års tal. Omsætningen i året bliver 912 mio. kr. og det primære resultat (EBIT) 10,9 mio. kr.

Resumé

Den 14. november 2024 meddelte selskabet at offentliggørelse af årsregnskabet for 2023/24 måtte udskydes som følge af udfordringer med regnskabsaflæggelsen i koncernens mexicanske FurnMaster-selskab.

Som en konsekvens heraf blev der foretaget en detaljeret efterprøvning af den historiske finansielle rapportering. Efterprøvningen blev besværliggjort af, at de personer, som historisk havde udarbejdet den finansielle rapportering, havde forladt selskabet i august 2024. Der er i den proces identificeret væsentlige fejl, blandt andet relateret til værdiansættelsen af varebeholdninger i tidligere år. Processen har involveret en stor indsats såvel internt, som fra koncernens revisor, samt yderligere eksterne eksperter og rådgivere med henblik på både at tilvejebringe materiale til at understøtte den finansielle rapportering, samt sikre præcis fremtidig rapportering. Der er herudover, gennem involvering af professionelle rådgivere, igangsat undersøgelse af om uregelmæssighederne er opstået som følge af svigagtige forhold.

De identificerede fejl er korrigeret i indeværende års resultater. Korrektionen har væsentlig indflydelse på årets regnskab, idet den påvirker årets 4. kvartal og således årets EBIT-resultat negativt med 7,9 mio. kr. Der er herudover foretaget væsentlig korrektion i tidligere års tal, hvilket gør, at også sammenligningstallene er korrigerede. Således er egenkapitalen vedrørende regnskabsåret 2022/23 korrigeret med 39,2 mio. kr. og for 2021/22 med 11,6 mio. kr. Der henvises til regnskabsberetningen og note 29 for yderligere og særskilt beskrivelse.

I regnskabsåret 2023/ 24 realiserede den samlede Gabriel forretning en omsætning på 912 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 10,9 mio. kr.

I årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 forventede ledelsen for regnskabsåret 2023/24 en omsætning i niveauet 850-900 mio.kr. og et primært resultat (EBIT) på 0-10 mio. kr. Efter 4 måneder af regnskabsåret blev disse forventninger opjusteret til en omsætning på 880-930 mio. kr. og et primært resultat EBIT på 8-15 mio. kr.

Regnskabsåret var, udover ovennævnte uregelmæssigheder, drevet af at den globale tekstilforretning, herunder SampleMaster-forretningsenheden, kom styrket igennem regnskabsåret og levererede fremgang i både omsætning og resultat.

Det kunne derudover konstateres at den europæiske FurnMaster-forretning realiserede en forventet, men dog begrænset, tilbagegang i omsætning og dette til trods realiserede et forbedret primært resultat.

Som led i udarbejdelsen af en ny vækststrategi for Gabriel koncernen offentliggjorde ledelsen i august 2024, at den ville intensivere udviklingen af forretningsenhederne Gabriel Fabrics og SampleMaster og at carve out af FurnMaster forretningsenhederne på den baggrund var igangsat.

Det er ledelsens forventning, at frasalget kan gennemføres indenfor regnskabsåret 2024/25. Som følge heraf behandles FurnMaster forretningsenhederne i koncern- og årsregnskabet for 2023/24 som ophørte aktiviteter i resultatopgørelsen, og i balancen vil aktiver og passiver bestemt for salg fremgå på en separat linje. Der har siden processen blev opstartet været tilfredsstillende interesse for at overtage ejerskabet af koncernens FurnMaster-forretning. Dialogen med køberemner er dog endnu ikke så konkret, at den kan danne grundlag for estimat af påvirkning på koncernen ved eventuelt gennemført frasalg.

De aktiviteter der ikke afhændes i processen betegnes fremadrettet som koncernens fortsættende aktiviteter.

De fortsættende aktiviteter består af koncernens globale tekstilforretning og realiserede i regnskabsåret 2023/24 følgende udvalgte nøgletal:

Omsætningen steg med 6,4% og blev 483,5 mio. kr. (2022/23: 454,5 mio. kr.).

Bruttoavancen blev 51,7% (2022/23: 51,4%)

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) udgjorde 56,8 mio. kr. (2022/23: 46,9 mio. kr.).

Overskudsgraden (EBITDA) blev 11,7% (2022/23: 10,3%).

Resultat af primær drift (EBIT) blev 19,7 mio. kr. (2022/23: 13,1 mio. kr.).

Overskudsgraden (EBIT-margin) blev 4,1% (2022/23: 2,9%).

Resultat før skat blev 4,0 mio. kr. (2022/23: 3,1 mio. kr.).

Resultat efter skat blev -1,5 mio. kr. (2022/23: -1,4 mio.kr.).

Resultat efter skat inklusiv de ophørte aktiviteter blev -15,7 mio. kr. (2022/23: -44,1 mio. kr.).





Det bemærkes at de fortsættende aktiviteter på EBIT-niveau ikke er påvirket af korrektion i Mexico, mens resultat efter skat er påvirket af de afledte konsekvenser som beskrevet i nærværende årsrapport.

Forventninger til fremtiden

Det er ledelsens forventninger, at de udfordrende markedsvilkår, som har påvirket møbelbranchen, vil fortsætte i regnskabsåret 2024/25 primært som følge af fortsatte geopolitiske risici samt usikre forventninger til inflation, valutaforhold og renteudviklingen.

De fortsættende aktiviteter har imidlertid realiseret vækst i omsætning og resultat i regnskabsåret 2023/24, og det er ledelsens forventning, at den udvikling fortsætter.

Der forventes på den baggrund en omsætning fra fortsættende aktiviteter på 485–530 mio. kr. (0-10% vækst) og et primært resultat (EBIT) på 20–30 mio. kr. (2023/24: 19,7 mio. kr.).

Forventningerne til regnskabsåret 2024/25 er behæftet med en stor grad af usikkerhed, primært som følge af de ovennævnte markedsmæssige risici.

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 29. januar 2025:

Godkendelse af årsrapporten 2023/24.

Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Mygind Eskildsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Randi Toftlund Pedersen som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside. Som følge af koncernens indsats indenfor bæredygtighed udarbejdes ingen trykt udgave af regnskabet.

Vedhæftede filer