Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 8 janvier 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 000 titres

27 391 735,72 euros en espèces

Au cours du second semestre 2024, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

2 766 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 200 546 titres et un montant total de 127 266 984,20 euros

3 340 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 210 546 titres et un montant total de 134 574 783,70 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS

VENTES Date





Nombre de transactions





Nombre de titres





Capitaux en euros







Date





Nombre de transactions





Nombre de titres





Capitaux en euros







Total 2 766 200 546 127 266 984,20

Total 3 340 210 546 134 574 783,70 01/07/2024 29 2 000 1 431 000,00

01/07/2024 24 3 000 2 182 200,00 02/07/2024 17 1 000 707 000,00

02/07/2024 17 1 000 709 700,00 03/07/2024 14 1 000 718 000,00

03/07/2024 56 3 000 2 158 000,00 04/07/2024 0 0 0,00

04/07/2024 24 1 000 720 000,00 05/07/2024 59 3 000 2 153 300,00

05/07/2024 22 1 000 725 000,00 08/07/2024 90 4 000 2 828 000,00

08/07/2024 16 1 000 716 000,00 09/07/2024 45 2 000 1 385 000,00

09/07/2024 0 0 0,00 10/07/2024 0 0 0,00

10/07/2024 28 2 000 1 389 000,00 11/07/2024 1 200 140 600,00

11/07/2024 55 4 200 2 972 300,00 12/07/2024 0 0 0,00

12/07/2024 36 3 000 2 160 000,00 15/07/2024 72 4 000 2 846 700,00

15/07/2024 0 0 0,00 16/07/2024 15 2 000 1 395 000,00

16/07/2024 0 0 0,00 17/07/2024 20 1 000 688 000,00

17/07/2024 13 1 000 693 000,00 18/07/2024 0 0 0,00

18/07/2024 11 1 000 698 600,00 19/07/2024 25 2 000 1 365 000,00

19/07/2024 0 0 0,00 22/07/2024 0 0 0,00

22/07/2024 71 3 000 2 070 300,00 23/07/2024 34 2 000 1 379 000,00

23/07/2024 39 2 000 1 391 000,00 24/07/2024 25 5 000 3 287 400,00

24/07/2024 29 2 000 1 335 000,00 25/07/2024 45 3 000 1 953 400,00

25/07/2024 0 0 0,00 26/07/2024 8 825 541 200,00

26/07/2024 32 3 000 1 984 100,00 29/07/2024 30 2 000 1 313 000,00

29/07/2024 0 0 0,00 30/07/2024 24 1 000 654 000,00

30/07/2024 11 1 000 658 000,00 31/07/2024 21 1 175 765 977,50

31/07/2024 63 3 000 1 983 000,00 01/08/2024 24 2 000 1 290 700,00

01/08/2024 0 0 0,00 02/08/2024 46 3 000 1 897 200,00

02/08/2024 0 0 0,00 05/08/2024 21 2 000 1 235 000,00

05/08/2024 10 1 000 622 000,00 06/08/2024 6 1 000 620 000,00

06/08/2024 0 0 0,00 07/08/2024 0 0 0,00

07/08/2024 51 3 000 1 890 400,00 08/08/2024 26 2 000 1 249 000,00

08/08/2024 38 2 000 1 262 000,00 09/08/2024 0 0 0,00

09/08/2024 29 2 000 1 279 000,00 12/08/2024 0 0 0,00

12/08/2024 8 1 000 640 000,00 13/08/2024 36 3 000 1 892 000,00

13/08/2024 52 2 000 1 272 000,00 14/08/2024 0 0 0,00

14/08/2024 49 3 000 1 926 800,00 15/08/2024 0 0 0,00

15/08/2024 54 4 000 2 610 000,00 16/08/2024 0 0 0,00

16/08/2024 23 1 000 661 861,40 19/08/2024 0 0 0,00

19/08/2024 46 3 000 2 007 000,00 20/08/2024 0 0 0,00

20/08/2024 11 672 456 960,00 21/08/2024 0 0 0,00

21/08/2024 9 328 222 744,80 22/08/2024 24 1 829 1 243 062,00

22/08/2024 26 1 000 684 000,00 23/08/2024 21 1 000 675 547,20

23/08/2024 0 0 0,00 27/08/2024 24 2 000 1 349 000,00

27/08/2024 0 0 0,00 29/08/2024 0 0 0,00

29/08/2024 32 1 829 1 234 088,00 30/08/2024 14 1 000 677 000,00

30/08/2024 41 2 000 1 370 398,40 02/09/2024 26 2 000 1 335 000,00

02/09/2024 46 2 000 1 343 200,00 03/09/2024 14 1 000 674 000,00

03/09/2024 17 1 000 677 500,00 04/09/2024 56 7 000 4 538 400,00

04/09/2024 0 0 0,00





ACHATS

VENTES Date





Nombre de transactions





Nombre de titres





Capitaux en euros







Date





Nombre de transactions





Nombre de titres





Capitaux en euros







05/09/2024 53 5 000 3 135 200,00

05/09/2024 0 0 0,00 06/09/2024 16 2 000 1 232 500,00

06/09/2024 17 1 000 620 000,00 09/09/2024 0 0 0,00

09/09/2024 28 1 000 617 000,00 10/09/2024 30 2 000 1 228 000,00

10/09/2024 15 1 000 620 000,00 11/09/2024 33 3 000 1 824 000,00

11/09/2024 12 1 000 616 000,00 12/09/2024 39 3 000 1 817 344,00

12/09/2024 109 3 000 1 848 400,00 13/09/2024 0 0 0,00

13/09/2024 12 1 000 611 000,00 16/09/2024 28 2 000 1 212 000,00

16/09/2024 13 1 000 612 000,00 17/09/2024 0 0 0,00

17/09/2024 34 2 000 1 218 200,00 18/09/2024 33 3 000 1 799 800,00

18/09/2024 0 0 0,00 19/09/2024 0 0 0,00

19/09/2024 62 6 000 3 676 000,00 20/09/2024 56 5 000 3 007 000,00

20/09/2024 0 0 0,00 23/09/2024 21 2 000 1 172 000,00

23/09/2024 31 2 000 1 180 000,00 24/09/2024 0 0 0,00

24/09/2024 46 4 000 2 468 800,00 25/09/2024 18 1 000 615 000,00

25/09/2024 37 2 000 1 237 000,00 26/09/2024 0 0 0,00

26/09/2024 70 7 000 4 598 500,00 27/09/2024 0 0 0,00

27/09/2024 12 2 000 1 403 400,00 30/09/2024 28 2 000 1 389 000,00

30/09/2024 0 0 0,00 01/10/2024 93 6 000 4 041 023,00

01/10/2024 18 1 000 685 000,00 02/10/2024 23 2 000 1 332 000,00

02/10/2024 30 2 000 1 345 000,00 03/10/2024 39 2 000 1 321 000,00

03/10/2024 0 0 0,00 04/10/2024 22 2 000 1 322 000,00

04/10/2024 40 2 000 1 332 000,00 07/10/2024 23 1 000 666 000,00

07/10/2024 120 5 000 3 363 000,00 08/10/2024 24 4 000 2 565 900,00

08/10/2024 51 3 000 1 961 000,00 09/10/2024 12 1 000 650 000,00

09/10/2024 36 2 000 1 315 527,00 10/10/2024 11 777 505 827,00

10/10/2024 8 777 510 255,90 11/10/2024 19 1 000 650 000,00

11/10/2024 0 0 0,00 14/10/2024 69 5 200 3 329 000,00

14/10/2024 13 2 200 1 413 560,00 15/10/2024 46 4 000 2 515 000,00

15/10/2024 6 1 000 632 000,00 16/10/2024 45 5 000 2 932 800,00

16/10/2024 82 5 000 3 001 860,50 17/10/2024 0 0 0,00

17/10/2024 40 2 000 1 221 000,00 18/10/2024 0 0 0,00

18/10/2024 37 4 010 2 496 500,00 21/10/2024 48 2 000 1 231 000,00

21/10/2024 0 0 0,00 22/10/2024 25 2 000 1 230 000,00

22/10/2024 31 2 000 1 235 000,00 23/10/2024 24 1 000 610 000,00

23/10/2024 15 1 000 614 000,00 24/10/2024 0 0 0,00

24/10/2024 57 3 990 2 499 660,00 25/10/2024 17 1 000 624 000,00

25/10/2024 0 0 0,00 28/10/2024 11 1 000 632 000,00

28/10/2024 55 2 000 1 269 400,00 29/10/2024 13 1 000 632 000,00

29/10/2024 20 2 000 1 279 000,00 30/10/2024 79 5 000 3 082 500,00

30/10/2024 0 0 0,00 31/10/2024 33 2 000 1 221 000,00

31/10/2024 0 0 0,00 04/11/2024 15 1 000 611 000,00

04/11/2024 19 1 000 616 000,00 05/11/2024 24 2 000 1 201 117,50

05/11/2024 0 0 0,00 06/11/2024 28 2 000 1 215 000,00

06/11/2024 55 3 000 1 839 000,00 07/11/2024 0 0 0,00

07/11/2024 53 4 000 2 458 000,00 08/11/2024 37 4 000 2 430 000,00

08/11/2024 0 0 0,00 11/11/2024 13 1 000 599 000,00

11/11/2024 6 1 000 603 000,00 12/11/2024 59 7 000 4 065 600,00

12/11/2024 16 1 000 590 000,00





ACHATS

VENTES Date





Nombre de transactions





Nombre de titres





Capitaux en euros







Date





Nombre de transactions





Nombre de titres





Capitaux en euros







13/11/2024 13 1 000 572 000,00

13/11/2024 18 1 000 577 000,00 14/11/2024 25 2 000 1 136 000,00

14/11/2024 90 5 000 2 892 000,00 15/11/2024 0 0 0,00

15/11/2024 13 1 000 588 000,00 18/11/2024 0 0 0,00

18/11/2024 15 1 000 589 276,00 19/11/2024 69 5 000 2 885 000,00

19/11/2024 0 0 0,00 20/11/2024 14 1 000 579 000,00

20/11/2024 53 3 000 1 750 200,00 21/11/2024 13 1 000 570 200,00

21/11/2024 34 2 000 1 150 900,00 22/11/2024 47 2 000 1 146 000,00

22/11/2024 61 5 000 2 905 000,00 25/11/2024 24 1 000 591 000,00

25/11/2024 69 5 000 2 976 000,00 26/11/2024 25 2 010 1 174 980,00

26/11/2024 59 4 000 2 381 000,00 27/11/2024 6 1 000 591 000,00

27/11/2024 0 0 0,00 28/11/2024 22 1 000 586 244,80

28/11/2024 0 0 0,00 29/11/2024 0 0 0,00

29/11/2024 26 1 000 592 000,00 02/12/2024 1 10 5 990,00

02/12/2024 61 3 010 1 807 050,00 03/12/2024 51 2 000 1 220 000,00

03/12/2024 32 3 000 1 845 000,00 05/12/2024 14 1 000 606 000,00

05/12/2024 18 751 461 114,00 06/12/2024 0 0 0,00

06/12/2024 82 5 259 3 283 247,70 09/12/2024 0 0 0,00

09/12/2024 48 3 010 1 937 510,00 10/12/2024 56 3 010 1 927 400,00

10/12/2024 0 0 0,00 11/12/2024 34 1 000 631 000,00

11/12/2024 2 2 000 1 278 000,00 12/12/2024 58 3 000 1 929 000,00

12/12/2024 38 3 000 1 955 600,00 13/12/2024 44 2 000 1 282 000,00

13/12/2024 28 1 000 647 000,00 16/12/2024 29 2 000 1 259 900,00

16/12/2024 0 0 0,00 17/12/2024 13 1 000 626 000,00

17/12/2024 50 3 000 1 906 700,00 18/12/2024 0 0 0,00

18/12/2024 32 2 000 1 272 400,00 19/12/2024 31 2 000 1 249 481,20

19/12/2024 52 2 000 1 262 800,00 20/12/2024 24 2 000 1 244 000,00

20/12/2024 57 3 000 1 881 000,00 23/12/2024 15 1 000 625 000,00

23/12/2024 0 0 0,00 27/12/2024 6 500 316 950,00

27/12/2024 6 500 318 500,00 30/12/2024 12 1 000 632 500,00

30/12/2024 0 0 0,00 31/12/2024 1 10 6 240,00

31/12/2024 1 10 6 270,00

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

