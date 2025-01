La CCC et QinetiQ remportent un contrat avec la marine américaine

OTTAWA, Ontario, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de 14 millions de dollars américains avec le département de la Défense des États-Unis (DoD) pour fournir le Vindicator de QinetiQ et les services connexes à la Naval Air Warfare Center Weapons Division (NAWCWD). Le Vindicator est un drone aérien cible conçue pour simuler la menace de missiles et d'avions pour les systèmes de défense aérienne

Le Vindicator est conçu pour résister à des conditions difficiles et à des scénarios d'entraînement rigoureux, afin d'améliorer la préparation et la compétence des militaires. Grâce à sa conception robuste et à ses caractéristiques adaptables, il constitue un outil essentiel pour les opérations de défense afin de tester et d'évaluer efficacement les systèmes de défense aérienne.

QinetiQ est un fournisseur de premier plan de solutions de défense et de sécurité. L'entreprise basée au Royaume-Uni propose des systèmes et des produits de technologie avancée adaptés aux besoins complexes des gouvernements et des clients commerciaux. Ses installations canadiennes, situées à Medicine Hat, en Alberta, sont spécialisées dans les solutions de pointe dans des domaines tels que les systèmes autonomes, la robotique et la cybersécurité. Forte de son engagement à favoriser les partenariats stratégiques et à cultiver les talents locaux, QinetiQ joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités de défense du Canada, tout en contribuant à l'industrie de la défense des pays membres de l'OTAN.

La NAWCWD est une composante clé de la marine américaine, spécialisée dans le soutien du cycle de vie des systèmes d'armes de l'aviation navale. Cette division joue un rôle essentiel en fournissant des installations de test, d'évaluation et de recherche avancées, garantissant que les aviateurs navals sont équipés d'un armement et de systèmes de soutien de pointe.

La CCC est l'autorité contractante désignée pour les achats du DoD américain au Canada. Grâce à son service Maître d'œuvre DoD des É.-U. , la CCC aide les entreprises canadiennes comme QinetiQ à fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada. Maître d'œuvre du DoD des É.-U. est un service gratuit financé par le gouvernement du Canada et soutenu par le gouvernement des États-Unis.

« Le Vindicator de QinetiQ est une solution de drone aérien de classe mondiale qui illustre le meilleur de l'ingénierie canadienne. » - Diane Montambault, vice-présidente de la gestion des contrats et des opérations, CCC.



« QinetiQ est fier d'offrir le Vindicator à la Naval Air Warfare Center Weapons Division, afin d'améliorer les capacités de préparation et de réponse de la marine américaine. » - Ryan Peterson, responsable des comptes clients, QinetiQ.



