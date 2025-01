ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2024. aasta tegevusmahud

2024. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 1,9 miljonit reisijat ja kaupa käideldi 3,4 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga kasvas reisijate arv 4,8% Soome liinide toel, kaubamaht kasvas 11,7% peamiselt puistlasti ja konteinerite mahu arvelt. Laevakülastuste arv kasvas 4,8% 1857 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 4,3% ja sõidukite arv 6,0%. Jäämurdja Botnica kasutusmäär oli 55% kahanedes 12 protsendipunkti võrra.

2024. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid enam kui 13 miljonit tonni kaupa ja üle 8 miljoni reisija. Aasta kokkuvõttes kasvas kaubamaht 4,4% ja reisijate arv 3,6%. Laevakülastuste arv kasvas 1,4%, suurenedes 7127 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 2,1% ja sõidukite arv 3,6%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kahanes 4,3%, laeva kasutusmäär oli 60%.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kommenteeris tulemusi: „Neljas kvartal on olnud tegevusmahtude poolest positiivne. Kaubavood on jätkuvalt kasvanud, kokku suurenes kaubamaht 12% võrra. Suurima kasvu kaubaliikidest tegi puistlast, sealhulgas vili ja killustik. Ka konteinerite ja ro-ro mahud on suurenenud mitu kvartalit järjest ja näitavad impordi-ekspordi tõusu. Kaubalaevade külastuste arv kasvas 18,5%. Rõõmustab ka reisijate arvu tõus 5%. Esmakordselt peale pikki aastaid saime taas tervitada kruiisi reisijaid jõulude ajal. Reisiparvlaevanduses on saavutatud samuti tubli tulemus - kasvasid nii reisijate kui sõidukite arv.“

„Tegevusmahtude osas hindame möödunud 2024. aastat edukaks. On selgelt näha kaubamahtude taastumist ja tulemused on olnud üle ootuste head. Reisijate koguarv näitab kasvu prognoositud tasemel ning suurenenud on ka kruiisilaevade külastuste arv.“ ütles Valdo Kalm.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi IV kvartali ja 2024. aasta tegevusmahud. 2024. a IV kvartali andmed on esialgsed seisuga 9. jaanuar 2025. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

IV kv 2024 IV kv 2023 muutus 2024 2023 muutus Kaubavood lastiliikide lõikes (tuhat tonni) 3 409 3 052 11,7% 13 134 12 586 4,4% Ro-ro kaubad 1 532 1 492 2,6% 6 571 6 406 2,6% Vedellast 341 400 -14,7% 1 362 1 698 -19,8% Puistlast 839 595 41,0% 2 581 2 161 19,4% Kaup konteinerites 563 473 18,9% 2 110 1 878 12,3% Konteinerid TEU 71 033 58 850 20,7% 261 822 221 405 18,3% Segalast 125 91 37,6% 487 418 16,4% Mitte-mereline 10 0 N/A 23 24 -6,3% Reisijate arv liinide lõikes (tuhat inimest) 1 857 1 771 4,8% 8 201 7 918 3,6% Tallinn-Helsingi 1 675 1 596 5,0% 7 230 7 000 3,3% Tallinn-Stockholm 118 125 -5,8% 563 537 4,8% Muuga-Vuosaari 43 38 13,6% 201 170 18,0% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 13 0 N/A 153 165 -7,1% Muud 8 12 -34,6% 53 45 17,5% Laevakülastuste arv 1 774 1 693 4,8% 7 127 7 026 1,4% Kaubalaevad 372 314 18,5% 1 435 1 380 4,0% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 395 1 379 1,2% 5 585 5 548 0,7% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 7 0 N/A 107 98 9,2% Reisiparvlaevad* (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv 5 151 5 085 1,3% 23 179 22 972 0,9% Reisijate arv (tuhat inimest) 476 457 4,3% 2 462 2 411 2,1% Sõidukite arv (tuhat sõidukit) 245 231 6,0% 1 174 1 133 3,6% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 51 62 -17,7% 221 231 -4,3% Kasutusmäär (%) 55% 67% -17,7% 60% 63% -4,6%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveo teenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika on leitav siin: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

